Какой бывает кутья: белорусские традиции и сладости в рождественскую ночь 6.01.2022, 22:29

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Рецепты главных праздничных блюд.

В рождественскую ночь белорусы – и православные, и католики – идут на богослужение, однако перед тем в каждом доме проходит традиционный ужин. Вокруг стола стоит вся семья, читают Евангелие о рождении Иисуса, молятся и угощаются. Главное блюдо этого ужина – кутья, которая и дала название всему событию, сообщает «Белсат».

Стол, хлев, роддом и алтарь

Христианская вера в широком смысле построена вокруг общего приема пищи, начиная с Тайной вечери. Обычно рождественским вечером готовили до 12 блюд – их число символизирует апостолов. А обычный стол в каждом доме превращается в определенное подобие и алтаря, и места рождения.

За столом оставляют на одно место больше количества присутствующих – неожиданному гостю, которому может понадобиться приют, как когда-то Иосифу и Марии в ту ночь.

На стол кладут сено или солому, застилают белой скатертью в знак того, что Иисус пришел на свет в хлеву. Одновременно скатерть символизирует чистоту алтаря, на котором Иисус в церкви или костеле ежедневно подает верующим хлеб и вино, превращенные в его тело и кровь.

Праздничный ужин с ограничениями

Этот ужин в ночь Рождества Христова фактически остается постным: на столе нет мяса или алкоголя, нет громких веселых разговоров или песен. Все это может быть на следующий день, а теперь люди едят и одновременно духовно готовятся, чтобы в скором времени идти в храм.

Готовят разнообразные блины, блюда из рыбы – соленой, копченой, маринованной, едят грибы, постные супы, сладкие постные сладости, пьют кисель и компоты.

Но главное и обязательное блюдо на столе – постная, или голодная кутья.

Сянца пахучага прынеслі:

Куцці гаршчок ужо ў калена

Стаяў на лаве, чакаў сена,

I вось цяпер гаршчок з куццёю,

Як цар даўнейшаю парою,

Ў пачэсны кут, на свой прастол,

Стаўляўся з гонарам за стол

На гэта сена пад багамі,

Ўладар над хлебам і блінамі,

Бо ён у гэты дзень – персона!

Так описывал празднование Рождества в поэме «Новая зямля» Якуб Колас.

Кутья – это каша из пшеничной или ячневой крупы, сейчас ее часто делают из риса. В зависимости от региона и семейных традиций добавляют сахар, изюм, сыр, мед, орехи, цукаты. Это блюдо от белорусов позаимствовали соседи на севере и западе.

Вот самый простой рецепт традиционной кутьи (4–5 порций):

2 стакана ячневой крупы

5 стаканов воды

растительное масло по вкусу

соль

Перебрать крупу, промыть, откинуть на дуршлаг, дать стечь. Залить водой в большой миске и оставить на ночь. Слить воду. Всыпать в кастрюлю с подсоленным кипятком и готовить, пока крупа не набухнет. Слить лишнюю воду. Запечь в духовке при 160˚С около 40 минут.

Однако это праздничный и радостный пост, поэтому кутью часто делают сладкой. В частности и на крестьянский стол, и на шляхетский кутью подавали с маковым молоком.

Маковое молоко (6-8 порций):

400 граммов мака

½ стакана меда (сахара)

Насыпать мак в миску, залить кипятком, перемешать и оставить на 15 минут. Слить воду и снова залить кипятком, перемешать и оставить на 30 минут, опять слить. 2–3 раза перемолоть в кухонном комбайне, применяя очень острые ножи, пока маковая масса не приобретет несколько беловатого цвета от сока. Вскипятить 1,5 литра воды и залить мак, добавить мед или сахар и оставить в холодном месте. Можно также добавить молотый миндаль, изюм и подобное.

В этом молоке можно также оставлять постные баранки, чтобы они размокали и делались мягкими да сладкими.

За столом пели колядки, с которыми могли выйти и на двор.

Сено из-под скатерти на столе отдавали домашнему скоту, чтобы и животные присоединялись ко всеобщей радости от пришествия Спасителя.

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