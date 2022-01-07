Мухтар Аблязов: Казахи называют Токаева предателем нации 14 7.01.2022, 8:24

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Мухтар Аблязов

Лидер казахстанской оппозиции дал эксклюзивное интервью сайту Charter97.org.

Для многих, кто не следит за ситуацией в Казахстане, революция стала полной неожиданностью. Однако один из лидеров казахстанской оппозиции на протяжении долгого времени говорил, что в стране будут происходить изменения.

Лидер оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана», экс-министр энергетики, индустрии и торговли Мухтар Аблязов дал эксклюзивное интервью сайту Charter97.org, в котором рассказал, почему люди вышли на улицы:

— Протестный потенциал накапливался. Людей возмущал стремительный рост цен и коррупционный режим, воровство и так далее. В авторитарных режимах перемены происходят неожиданно. Абсолютно для всех. Так и Советский Союз распался, так совершилась революция в Тунисе. В Иране никто не подозревал, что шах падет.

В авторитарных режимах подавлены все формы протеста, свободная пресса и так далее. Убиты «нервные окончания», поэтому сам режим даже не может сказать, что и где «взорвется». Это классический пример того, как функционирует диктаторское государство.

Поводом стало то, что для населения подняли цены на сжиженный газ. На следующий день после первых демонстраций, когда люди вышли и потребовали снизить цену на газ, этот протест был подхвачен в ряде городов, а потом охватил всю страну.

На многотысячных акциях протеста стали звучать политические требования. Люди уже говорили не о сниженном газе, а о поддержке митингующих Жанаозена. Это небольшой город нефтяников, которых этот режим открыто расстреливал в 2011 году за мирные акции протеста.

Второй важный момент — во всех регионах люди вышли с общим требованием, как будто это был один единый организм. Люди требовали отставки режима Нурсултана Назарбаева.

Получается, что шла не персонификация, что должен уйти один человек, который вроде бы уже и не президент (он был главой Совета безопасности), должен был уйти режим. А когда мы говорим «режим», то должен уйти не только Назарбаев, это и номинальный президент Токаев, который выполняет функции, которые в свое время выполнял Медведев в России. Свои посты должны были покинуть члены правительства, парламента и так далее — весь режим.

Люди на площадях заявляли, что они хотят парламентскую республику. Парламентская республика у нас в стране не подразумевает должности президента. Когда нарастает социальное недовольство, люди выходят и требуют, условно говоря, два килограмма картошки. В этот раз протест был четко сформулирован — долой режим Назарбаева. Для этого нужно было, чтобы сознание людей было единым. В этом смысле сознание наших граждан созрело. Все прекрасно понимают, что нами руководит преступное сообщество, которое грабит страну, грабит людей. И поэтому требования были едины — долой режим Нурсултана Назарбаева.

— Как вы отметили, люди первоначально вышли на улицы из-за экономических требований. Какая экономическая ситуация в Казахстане? Как живут простые люди?

— Есть экономическое понятие — валовой внутренний доход на душу населения. И если отталкиваться от него, то он у нас немного меньше, чем в России, больше чем в любой стране так называемого СНГ. Но это ни о чем не говорит, потому что граждане все равно считают себя бедными или нищими, потому что они не получают адекватную оплату за свой труд.

У нас нефтяники получают в среднем 300-500 долларов в месяц, а на аналогичных предприятиях в мире средняя зарплата около 10 000 долларов. На экспортных предприятиях металлургии тоже получают максимум 500 долларов, когда в других странах это порядка 3-6 тысяч долларов.

Наши люди понимают, в чем причина несправедливости. Она в том, что Нурсултан Назарбаев со своими подельниками владеет всей экономикой страны. Они заталкивают через офшоры себе в карманы то, что недоплачивают людям, а потом покупают резиденции за 120 миллионов долларов. Это известно всей стране. В Швейцарии они недавно купили собственность на 120 миллионов долларов, в Англии на сотню миллионов долларов. Это государственные чиновники, которые являются богатейшими людьми в мире.

Поэтому несправедливость накапливалась, люди были возмущены.

И последние события, когда во всем мире росли цены на продовольствие и другие товары, то у нас этот рост проходил в два-три раза быстрее. Поэтому было ясно, что все это «взорвется», а поводом могло быть что угодно.

В Тунисе торговец поджег себя и люди вышли на улицу, в Киеве — потому что детей и студентов избили при Януковиче. Поводов может быть много, а причина — социальная обстановка и в том числе — политическая.

— Стало известно об уходе в отставку правительства страны, уходе Назарбаева с поста главы Совбеза. Власть идет на уступки или это уловка, чтобы увести людей с улиц?

— Это уловка, чтобы спустить пар. В нашей стране Назарбаев может менять правительство каждый час. Там был еще ряд уступок — цены на газ сделали даже ниже, чем они были перед протестами. Назарбаев якобы ушел с поста главы Совета безопасности. Но по Конституции эта должность у него пожизненная. Сегодня он ушел, а завтра утром проснулся и передумал. В бандитском государстве не работают законы. Наша страна функционирует по понятиям Нурсултана Назарбаева. Он — глава преступной ОПГ, пахан. И поэтому действующий президент просто исполняет его поручения изображая роль, что он якобы президент.

— Ситуация развивается очень динамично, но что вы можете сказать о происходящем в данный момент? В какой точке находится протест?

— Протест продолжается. Люди на эти уловки не купились. Какие-то средства массовой информации будут говорить, что якобы между Токаевым и Назарбаевым произошел конфликт. Никакого конфликта между ними нет, потому что Токаев по своему генетическому устройству не способен даже звука произнести против «владельца страны». Он будет выполнять те поручения, которые ему передаст ближайшее окружение Назарбаева.

— Белорусский режим, в отличие от белорусского народа, который сопереживает казахам, солидаризировался с Токаевым. Зачем Токаеву понадобилась поддержка внешних сил и что ждет войска ОДКБ в Казахстане?

— Во-первых, власти были сильно напуганы. ОДКБ направит около 3 тысяч военных. Ну что такое 3 тысячи, когда в Казахстане 100 тысяч полицейских, есть армия и так далее? Это просто их страх и попытка прижаться к Путину. А Путину это, по сути, выгодно, потому что он строит прообраз Советского Союза, пытается взять под контроль все ключевые решения политического характера Казахстана и других стран Центральной Азии. Он методично к этому идет, чтобы все государства ходили отмечаться к нему на ковер. Поэтому ОДКБ в этом плане никакой серьезной силы не представляет. Да и в основном ОДКБ — это Россия, все остальные страны выполняют символическую роль.

В нашей стране эти действия воспринимаются как оккупация со стороны России со всеми вытекающими последствиями. Если Путин будет дальше действовать таким образом, то очень скоро Казахстан станет таким же «другом», как Украина. И чем больше он будет вмешиваться — тем быстрее мы получим реальную независимость, реальный суверенитет и нынешний режим будет сброшен.

Если говорить про независимость, то пока только Нурсултан Назарбаев имеет независимость от своего народа. Реальной независимости мы не имеем, потому что она у нас, как говорится, упала с неба, когда Советский Союз разваливался. Но сейчас начнется борьба за эту реальную независимость, будет освободительная война. В том числе и для того, чтобы Россия нами никогда не командовала.

Также эта борьба подразумевает изгнание представителей Путина и построение действительно независимого демократического государство. Мы не повторим путь Беларуси. Это невозможно. У нас нет ни союзных договоров, мы экономически более автономны и независимы, чем Беларусь. Беларусь очень сильно зависит от России. Поэтому многие казахстанцы прямо говорят: лучше уходите, мы будем бороться за нашу независимость.

— Как может повести себя полиция и армия Казахстана, может ли она перейти на сторону народа?

— Армия Казахстана — это технический орган. Это винтики, у них нет никакой позиции — как скажут, так и сделают. Но надо понимать, что в армии служат дети тех людей, против которых их могут направить. Не факт, что они будут стрелять по народу. Этим будет заниматься так называемая национальная гвардия Назарбаева. Что они и сделали, когда охраняли резиденцию Назарбаева.

Когда протестующие пришли штурмовать резиденцию бывшего президента, он в это время пытался сбежать из Казахстана. Сначала против протестующих применили резиновые пули, но потом снайперы начали расстреливать людей уже боевыми патронами. Точное количество жертв неизвестно, но это были массовые убийства.

Поэтому сейчас многие называют нынешнего президента предателем нации и прямо говорят — мы будем бороться. И если Россия не хочет, чтобы отношения с казахским народом были такие же, как и с украинским, они должны покинуть Казахстан. Да, они заявляют, что не будут принимать участие в подавлении так называемых беспорядков, что будут заниматься охраной Байконура и прочих важных объектов. На самом деле это не так. Это своеобразный политический акт. Российский МИД заявил, что эти протесты инспирированы внешними силами.

Казахстанским властям страшно говорить, что это Америка или Европа, потому что именно там находятся их активы. Власти боятся и будут говорить невнятные вещи о неких бандитских иностранных формированиях. А Россия будет четко говорить, что это Америка и Европа, уже Соловьев заявил об этом.

Говорят, что Назарбаев сейчас в Дубай улетел. Но его отъезд ничего не значит, потому что он уже давно туда-сюда ездит, живет там, где захочет. У него гигантское количество имущества и недвижимости по всему миру. Поэтому он боится, Токаев тоже боится, потому что тоже имеет много активов за рубежом. Они никогда не назовут эти так называемые внешние силы.

— Как, по вашему мнению, могут развиваться события в Казахстане?

— Сейчас протесты могут быть краткосрочно притушены. Но Казахстан вступил в новый этап развития. Я считаю, что гражданское общество, наши граждане победили. Да, ценой больших жертв, но победили. Люди увидели, что власть испугалась. Так называемое правительство ушло в отставку, якобы ушел в отставку Назарбаев. Протестующие валили его памятники. Люди убедились, что когда они объединяются, то власть пятится назад и предает своих в жертву, отправляет в отставку.

Но даже если сейчас протесты будут погашены, общество увидело свои силы. Длительное время наши граждане были запуганы, не верили в свои силы, они говорили «вот, белорусы молодцы, а мы тут такие…». Но после этого случая будет реальная борьба за независимость, наша нация поднимет голову и будут выстраиваться различные механизмы объединения и сопротивления этому режиму. Теперь все будут понимать, что этому режиму конец.

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