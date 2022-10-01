«Путина парализовало, таким я его еще не видел» 1.10.2022, 8:30

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Экс-спичрайтер главы Кремля назвал событие, которое сломило диктатора.

Потеря Харьковской области стала для диктатора Владимира Путина огромным ударом. Он буквально впал в ступор.

Об этом в эфире YouTube-канала «Популярная политика» рассказал российский политолог, бывший спичрайтер главы Кремля Аббас Галлямов.

Он напомнил, что Путин открывал колесо обозрения и наслаждался салютом в Москве в начале сентября, пока его армия несла одно из самых сокрушительных поражений в войне с Украиной. Это вызвало недоумение в российском обществе, и, вероятно, сильно обвалило рейтинги диктатора.

«Самая яркая вещь, которую я заметил за эти полгода, это, конечно, абсолютно неадекватное его поведение в момент, когда произошел обвал фронта под Харьковом. Он просто спрятал голову в песок. Он оказался не в состоянии что-то предпринять. Логика подсказывала отменить салюты, торжества, собрать Совбез, выехать на фронт, в конце концов. Продемонстрируй своим собственным растерянным подданным, что ты занимаешься проблемой, что ты не страус. А его парализовало! Таким я его не видел», - рассказал Галлямов.

Уже после потери Харьковской области Путин отправился с визитом на саммит ШОС в Самарканд, который ему только навредил.

«Его войска бегут, бросая технику, бросая коллаборантов в объятия СБУ. А он поехал хороводы водить с лидерами азиатских стран. Когда у тебя все нормально, когда в стране все в порядке, тылы крепки, ты можешь бессмысленные хороводы поводить… Но не в ситуации, когда у тебя все обвалилось», - подчеркнул политолог РФ.

По его мнению, тогда российское общество частично проснулось. Оно увидело неадекватность собственного лидера.

«Путин показал ограниченность своих возможностей впервые так ярко. Он показал, что уже не гребет против течения, его несет вниз по реке… Он уже не ведущий, события его ведут. Его положение ухудшается, но он с этим ничего поделать не может», - констатировал Галлямов.

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