Удары по Белгороду — это сигнал для Лукашенко 8 16.10.2022, 15:11

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Белорусским военным стоит задуматься.

Читатель телеграм-канала «Баста!» прокомментировал сегодняшние мощные удары по аэропорту в российском Белгороде:

— Сегодняшние удары по Белгороду - это сигнал для Лукашенко. Если с нашей территории кто-то рыпнется в сторону Украины, то наша территория будет обстреляна. Начнут с военных аэродромов и воинских частей. По тем местам откуда может быть угроза для Украины.

Украинцы не хотят воевать против белорусов, но лукашистам всыпят, если надо будет! Да и резиденции не так уж и далеко! Сколько там этой Беларуси!

Военные, вы готовы ради Лукашенко погибать? Если погибнете, то никто вас оплакивать не станет! Это не наша война!

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