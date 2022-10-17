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ВСУ: Дроны, атакующие Киев, были выпущены с территории Беларуси

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  • 17.10.2022, 11:35
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ВСУ: Дроны, атакующие Киев, были выпущены с территории Беларуси
Фото: AP/Efrem Lukatsky

В столице Украины раздался ряд взрывов.

Киев и северные области Украины атакуют дроны-камикадзе, выпущенные с территории Беларуси.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает ТСН.

По его словам, еще неделю назад прошла информация, что в Беларусь завезли несколько десятков дронов, говорили о 40, но вероятно, что их больше.

«И с тех пор дроны активно применяются из Курской области (Россия) и с территории Беларуси, они залетают в Киевскую область и по руслу Днепра и таким образом атакуют и столицу и другие области на севере Украины», — отметил он. 

Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали иранскими дронами Шевченковский район Киева. Там раздался ряд взрывов. Несколько жилых домов получили повреждения, загорелось нежилое здание. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

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