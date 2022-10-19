В российском Белгороде опять ЧП

В российском Белгороде опять ЧП4
- 19.10.2022, 20:30
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Часть города осталась без света.
В среду, 19 октября, в российском Белгороде начался пожар на подстанции «Южная», из-за чего некоторые жилые дома остались без света.
Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, из-за «перенапряжения» произошло отключение трансформатора на подстанции. На двух улицах нет света. На месте аварии уже работают аварийные бригады.
При этом в местных Telegram-каналах рассказывают, что пожар связан с «аварией техногенного характера».