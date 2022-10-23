Военный эксперт: Путин очень боится 6 23.10.2022, 16:06

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Олег Жданов назвал неожиданную причину, по которой хозяин Кремля не применит ядерное оружие.

Теоретически правитель Российской Федерации Путин может применить против Украины тактическое ядерное оружие, но он очень боится.

Украинский военный эксперт Олег Жданов назвал одну из причин, по которой Путин не применит оружие массового поражения.

- На сегодняшний день условия поставлены настолько жестко для РФ, что даже западная разведка оценивает вероятность применения ядерного оружия, как очень низкую. Путин, может быть, и хочет, но он очень боится. Не забывайте, что Путин хочет поучаствовать в строительстве нового мирового порядка. Он не собирается ни в рай, ни в ад, – заявил эксперт.

Жданов назвал Путина «человеком, который планирует свое будущее»:

- Вот ему сейчас нужны переговоры, он делает все возможное и невозможное для того, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Ему надо прекращение огня, его армия проигрывает. Она сегодня уже не может наступать… Может быть, Путин и хочет, но он не может его (ядерное оружие) применить.

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