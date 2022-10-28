Переполох на ювелирном рынке Беларуси: часть магазинов закрыта, с сайтов исчезли цены 2 28.10.2022, 12:32

2,840

Даже специалисты компаний не могут подсказать актуальную стоимость товаров.

В четверг, 27 октября, с сайтов многих ювелирных магазинов исчезли цены, а сами торговые точки оказались закрыты. Проблематично узнать стоимость сережек, колец и прочего у таких сетей, как «Мономах», «7 карат», «ZIKO» и других.

Очередная неразбериха с ценниками произошла из-за внезапного изменения регулирования цен. Из перечня ограничений убрали так называемые предметы роскоши. Например, ювелирные изделия.

Что происходит

В четверг, 27 октября, многие ювелирные магазины Минска оказались закрыты.

Через стеклянные витрины и двери мимо проходящие минчане могли заметить, как сотрудники магазинов активно меняли ценники.

Такую картину журналисты tochka.by заметили в «Царском золоте» в минском ТРЦ «Сталiца».

«По техническим причинам» закрыли и соседний «ZIKO». На двери появилась соответствующая запись.

До 18:00 не будет работать и торговая точка «Ювелир-карата» на Дзержинского, 122.

Цены открутили назад

Причина мини-армагеддона «ювелирки» кроется в принятии изменений в постановление правительства «О регулировании цен». О нем компании узнали вместе со всеми белорусами утром в четверг.

Напомним, вплотную за регулирование цен Совмин взялся 19 октября, тогда вышел соответствующий документ. Его корректировка потребовалась спустя неделю после утверждения.

Таким образом, многие ювелирные сети меняют ценники на изделия во второй раз за последние несколько дней.

«Мы торгуем предметами роскоши, тем не менее как такового подорожания на наши товары покупателям ожидать не стоит. Цены вернутся в состояние до 19 октября и будут соответствовать законодательству», – отметила маркетолог компании «7 карат».

«Инвентаризацию можно производить ночью»

В сети «Ювелир-карат» нам также сообщили, что порядок их работы не изменится, покупателям опасаться не стоит.

«Магазины работают и будут работать дальше. На сайте у нас никогда не было актуальной информации по ценам, так как мы структурное звено российской компании, скажем так. На Дзержинского, 122 произошел сбой кассового оборудования. Закрывать целый магазин для переоценки нет никакого смысла. Инвентаризацию можно производить хоть ночью», – пояснили в офисе «Ювелир-карата».

Там же добавили, что скидки и акции останутся.

Что делать покупателям

В открытых магазинах ювелирных изделий продажи идут в обычном режиме.

Остальные торговые сети обещают провести переоценку в течение одного дня.

Изменения в постановление

Документ «О регулировании цен» откорректировали после поступающих обращений граждан, пояснили в правительстве.

Правки внесли в процедуру переоценки и дооценки остатков потребительских товаров, расходов по фасовке, а также изменили перечень торговых позиций, цены на которые регулирует государство.

Теперь остатки переоценивают или дооценивают только при поступлении нового такого же товара.

К тому же с этого момента в стоимость изделия могут включать и затраты на фасовку товара. Фактически это значит, что покупатель должен будет оплатить упаковку, погасить часть зарплат рабочих и т.д.

Правда, предусмотрено одно «но»: цена может расти только из-за фактически понесенных импортерами, оптовиками и розницей затратах.

Бонус: на рынке подделок стабильный штиль

Пока ювелирные сети переоценивают товары по очередным правительственным постановлениям, продавцы подделок абсолютно спокойны.

В центре Минска в одной точке с известным брендом Swarovski открыто продают поддельные Hermès, Tiffany & Co. и Louis Vuitton со скидками до 70%.

Сами же продавцы таких изделий подделки предпочитают называть репликами и от переоценок, по-видимому, не страдают.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».