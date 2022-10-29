ВСУ «проломили» российский фронт под Северском 29.10.2022, 9:09

3,336

Фото: WALL STREET JOURNAL

Войска РФ отброшены от города.

Украинским войскам удалось «продавить» российский фронт и отодвинуть врага от Северска, что дало местным жителям хотя бы ненадолго выйти из укрытий, говорится в ТСН.

Российские оккупанты не оставляют попыток прорвать украинскую линию обороны на Северско-Бахмутском направлении. Украинским воинам, ценой сверхусилий, эти атаки россиян удается останавливать при поддержке артиллерии и боевой авиации, еще и контратаковать. Украинские защитники вовсю пытаются отодвинуть подальше фронт, в том числе и от Северска. В самом городе не осталось ни одного уцелевшего сооружения, нет воды и электричества. Но местные утверждают, что сейчас стало, хоть немного легче дышать и появилась возможность ненадолго выходить из укрытий.

Существование выше уровня земли, утверждают местные, смертельно опасно. От российских авиаударов и мощных фугасных вражеских боеприпасов иногда даже не спасают укрытия. Но горожане утверждают, что по сравнению с тем, как враг обстреливал Северск еще в начале осени, сейчас стало немного тише. Это стало возможным благодаря действиям украинских военных, отвечающих на обстрел мирных по оперативным тылам россиян. Высокоточными, дальнобойными реактивными ракетами отражаются на вражеских складах и путях снабжения.

Украинские защитники круглосуточно останавливают атаки врага на участке Белогоровка – Золотаровка – Верхнекаменка – Берестово. При поддержке авиации, признаются воины, коллективными усилиями выходит еще и продвигаться вперед. Благодаря этому местные успевают дров нарубить или сходить набрать воды. Такая же вылазка за водой еще летом нескольким людям стоила жизни. Хоронить погибших земляков на загородном кладбище в Северске и теперь смертельно опасно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».