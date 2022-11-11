Находится под арестом: что известно о владельце McDonald's в Беларуси 5 11.11.2022, 14:48

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Бизнесмен является родственником Назарбаева.

В Беларуси вместо McDonald’s будет работать российская сеть «Вкусно — и точка».

Сайт zerkalo.io рассказывает, когда в нашу страну пришел американский фастфуд, как развивался, кому принадлежит.

Что произошло

Белорусская сеть точек питания McDonald’s сменит название и будет работать под российским брендом «Вкусно — и точка». Это может означать, что-либо американская компания фастфуда решила уйти не только с российского, но и с белорусского рынка, либо что владелец франшизы в Беларуси сам решил отказаться от нее.

«Вкусно — и точка» подписывает франчайзинговый договор c белорусской компанией «КСБ Виктори Рестораны». Российская компания «завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети предприятий быстрого обслуживания под управлением «КСБ Виктори Рестораны», — говорится на ее сайте. При этом сейчас неизвестно, к примеру, продал ли бывший владелец свой бизнес россиянам или они стали партнерами.

Компания начнет работу под новым брендом в течение нескольких недель «после того, как будут завершены все необходимые юридические процедуры и решены организационные вопросы».

Когда McDonald’s пришел в Беларусь

Первые рестораны McDonald’s открылись в Минске в конце 1996 года. Беларусь стала сотой страной, где заработали рестораны быстрого питания этой сети. Сейчас в нашей стране работает 25 точек в Минске и областных центрах, в которых занято около 2 тысяч человек. В год в Беларуси насчитывается 10 миллионов посещений Макдональдсов.

«Каждый ресторан сети — это более 5 млн белорусских рублей прямых иностранных инвестиций и не менее 100 новых рабочих мест», — сообщалось ранее на сайте сети.

Известно, что поставщиками продуктов для сети ресторанов были «Солигорская птицефабрика» (мытые и дезинфицированные яйца), «Данон-Бел» и «Савушкин продукт» (молоко и масло).

Кому принадлежит этот бизнес

Владельцем франшизы в Беларуси был родственник экс-президента Казахстана Кайрат Боранбаев. Это отец Алимы Боранбаевой, бывшей невестки дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Дариги Назарбаевой.

«Он очень влиятельный человек в Казахстане. В хороших отношениях и с некоторыми белорусскими олигархами», — сообщал ранее TUT.BY со ссылкой на свой источник.

На родине Боранбаев входит в топ самых богатых и влиятельных бизнесменов.

По данным на прошлый год, Кайрат Боранбаев был покупателем франшизы McDonald’s в Казахстане, нескольких регионах России и Беларуси, владел «Компанией по управлению активами «Алмалы», «Казахстанской нефтехимической компании «Кемикал», «Алекса», а также долей в «Phystech II» через свое «Холдинговая компания «КазТурбоРемонт»», — пишет Forbes.

Боранбаев пытался купить бизнес McDonald’s в России, но его обошел новокузнецкий предприниматель Александр Говор.

В марте этого года бизнесмена задержало агентство по финансовому мониторингу Казахстана по делу о хищении средств национальной компании Qazaq Gaz (ранее «КазТрансГаз») при поставках газа. С того момента он находится под арестом. Службы Казахстана продолжают следствие по других подозрениям в отношении бизнесмена.

Кто владеет брендом, который приходит на место «МакДональдс»

«Вкусно — и точка» принадлежит российскому миллиардеру Александру Говору, который купил заведения McDonald’s в России в этом году и начал развивать свою сеть фастфуда.

Говор известен в первую очередь как бизнесмен в нефтяной отрасли. С 2008 года он является совладельцев нефтеперерабатывающего завода и компании «Нефтехимсервис». Но это не единственный его бизнес. Он владеет также отелем и частными клиниками, а также компанией, которая до расширения управляла франшизой McDonald’s в нескольких городах Сибири.

После начала войны в Украине и ухода в связи с этим западных компаний с российского рынка начал активно расширять свой бизнес. Кроме того, что под его крыло попали все заведения McDonald’s, он приобрел активы финского производителя упаковки и одноразовой посуды Huhtamaki.

По данным издания The Bell, Говор имеет связи в партии «Единая Россия». В 2007 году он вместе с депутатом от этой партии Сергеем Неверовым учредил «Благотворительный фонд поддержки альпинизма».

Как будут работать точки питания

Судя по всему, белорусские точки общепита, где до изменений работали рестораны McDonald’s, станут максимально приближены к стандартам российской сети «Вкусно — и точка». Как это выглядит в соседней стране, можно посмотреть здесь.

Напомним, накануне стало известно, что из меню некоторых белорусских ресторанов сети McDonald’s пропал Биг Тейсти.

Нам не удалось оперативно связаться с пресс-службой «Вкусно — и точка», так как связь возможна только по электронной почте. Мы отправили компании свои вопросы о том, как будет работать сеть, сохранит ли она ориентир на расширение белорусских поставщиков продукции, будет ли сохранен штат работников. Как только (и если) мы получим ответы, обязательно их опубликуем.

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