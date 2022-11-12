Путин потерпел четыре разгромных поражения 5 12.11.2022, 13:40

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Фото: EPA

Окончание войны может быть раньше, чем все думают.

Освобождение Херсона стало очередным выдающимся достижением украинских военных и тяжелейшим поражением России. Однако неудачи у Кремля не только на поле боя, и они не менее серьезные.

Об этом в своем блоге в YouTube рассказал известный российский историк Дмитрий Чернышевский.

«В октябре - ноябре Россия потерпела серьезнейшие дипломатические неудачи, которые практически ставят крест на попытках Путина принудить Украину к миру, вымолить перемирие, каким-то образом вытащить свои ноги из кровавой трясины, куда он сам себя загнал, свою недоимперию», - рассказал историк.

Он уточнил, что дипломатическую «спецоперацию» Кремль начал еще 9 мая, когда осознал, что война в Украине окончательно проиграна. Он активировал своих агентов по миру, чтобы заставить Киев согласиться на перемирие. Все они успеха не достигли.

По данным Чернышевского, у РФ случилось 4 крупнейших дипломатических поражения в последние два месяца. Первое и главное - в Турции. Речь о неудавшейся попытке РФ выйти из зернового соглашения.

«Эрдоган буквально мордой в грязь сунул Путина с зерновой сделкой. То, что произошло, когда Россия громогласно объявила о выходе из зернового соглашения и не разрешает Украине вывозить зерно из своих портов, а Турция с Украиной проигнорировали это, (...) турецкие эксперты заливисто смеялись над Россией: чем она может ответить, у нее нет флота. Это было крупнейшее унизительнейшее дипломатическое поражение России за тысячу лет ее истории. Так позорно еще ни разу российская дипломатия свою страну не подставляла», - высказал мнение историк.

Он констатировал, что Турция сегодня вовсю использует в личных целей военное поражение РФ в Украине.

Второй провал - Индия. Власти этой крупнейшей азиатской страны открыто встали на сторону Украины и Запада в этой войне. Премьер Моди публично требовал от диктатора Путина прекращения кровопролития.

Третий провал - визит в Киев советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана в Киев. Это, со слов Чернышевского, была «последняя попытка коллаборационистских кругов на Западе принудить Украину даже уже не к миру, а к тому, чтобы быть «помягче с Россией».

Она обернулась ничем. Последнее очень тяжелое поражение - провалившийся визит в Иран секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. «Иран не будет поставлять России баллистические ракеты. И даже с «Шахедами» они кочевряжатся: будут поставлять, но небольшими партиями. Тысячи ракет Патрушев из Тегерана не привез. А небольшие поставки бессмысленны: они не помогут», - констатировал российский историк.

В целом, с его слов, нынешнее положение Путина катастрофическое. «То дипломатическое наступление, которое он начал 9 мая, когда был раздавлен неудачами российской армии, понял, что война проиграна и надо ее заканчивать, все провалилось полностью и окончательно. У России нет ни одного шанса как-то принудить Украину признать захват части украинских территорий… Это значит, что конец войны может оказаться ближе, чем все думают. Обвал РФ может произойти гораздо быстрее, чем многие рассчитывают», - констатировал Чернышевский.

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