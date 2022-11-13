В Гомеле на занятиях по плаванию в бассейне случилось ЧП с шестилетним ребенком 13.11.2022, 21:28

4,730

Врачи борются за его жизнь.

В Гомеле 13 ноября в одном из бассейнов «в рамках работы платных групп по плаванию» произошел несчастный случай с ребенком 2006 года рождения. Об этом вечером в воскресенье сообщила пресс-служба Гомельского облисполкома.

Сейчас мальчик находится в реанимации областной детской больницы.

«Сердечная деятельность восстановлена. Врачи борются за жизнь ребенка», — сказал главврач Вячеслав Ижаковский.

Несчастный случай произошел в бассейне Дворца водных видов спорта, сообщает «ЧП Гомель». У здания видели машины скорой помощи и милиции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».