В Гомеле на занятиях по плаванию в бассейне случилось ЧП с шестилетним ребенком
- 13.11.2022, 21:28
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Врачи борются за его жизнь.
В Гомеле 13 ноября в одном из бассейнов «в рамках работы платных групп по плаванию» произошел несчастный случай с ребенком 2006 года рождения. Об этом вечером в воскресенье сообщила пресс-служба Гомельского облисполкома.
Сейчас мальчик находится в реанимации областной детской больницы.
«Сердечная деятельность восстановлена. Врачи борются за жизнь ребенка», — сказал главврач Вячеслав Ижаковский.
Несчастный случай произошел в бассейне Дворца водных видов спорта, сообщает «ЧП Гомель». У здания видели машины скорой помощи и милиции.