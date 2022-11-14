Сергей Лавров после прибытия на Бали доставлен в больницу 14.11.2022, 12:25

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Сергей Лавров

Глава МИД РФ госпитализирован после прибытия на саммит G-20.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после прибытия на остров Бали в Индонезии доставлен в больницу. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на трех правительственных чиновников Индонезии. Официально о госпитализации Лаврова не объявлялось.

Напомним, Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел на Бали на саммит G-20. Путин на это мероприятие ехать отказался.

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