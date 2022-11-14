Сергей Лавров после прибытия на Бали доставлен в больницу
- 14.11.2022, 12:25
- 5,598
Глава МИД РФ госпитализирован после прибытия на саммит G-20.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров после прибытия на остров Бали в Индонезии доставлен в больницу. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на трех правительственных чиновников Индонезии. Официально о госпитализации Лаврова не объявлялось.
Напомним, Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел на Бали на саммит G-20. Путин на это мероприятие ехать отказался.