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Сергей Лавров после прибытия на Бали доставлен в больницу

  • 14.11.2022, 12:25
  • 5,598
Сергей Лавров после прибытия на Бали доставлен в больницу
Сергей Лавров

Глава МИД РФ госпитализирован после прибытия на саммит G-20.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после прибытия на остров Бали в Индонезии доставлен в больницу. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на трех правительственных чиновников Индонезии. Официально о госпитализации Лаврова не объявлялось.

Напомним, Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел на Бали на саммит G-20. Путин на это мероприятие ехать отказался.

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