В Витебске выпал первый снег 17.11.2022, 17:50

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И даже образовался снежный покров.

17 ноября в Витебске впервые за осень выпал снег и образовался снежный покров, пишут «Народные новости Витебска».

Температура в областном центре начала падать еще 16 ноября, когда столбик термометра опускался до -3,7 °C. Ночью 17 ноября тенденция к похолоданию сохранилась и на витебской метеостанции зафиксировали температуру в -5 °C.

К утру в городе немного потеплело, но при этом пошел снег. Поскольку температура не поднялась выше -2,5 °C, на поверхности стал образовываться снежный покров.

По прогнозам синоптиков в ночь с 17 на 18 ноября ожидается также до 5 °C, в субботу немного потеплеет, а в воскресеньем ожидается до 9 градусов мороза.

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