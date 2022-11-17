В Витебске выпал первый снег
- 17.11.2022, 17:50
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И даже образовался снежный покров.
17 ноября в Витебске впервые за осень выпал снег и образовался снежный покров, пишут «Народные новости Витебска».
Температура в областном центре начала падать еще 16 ноября, когда столбик термометра опускался до -3,7 °C. Ночью 17 ноября тенденция к похолоданию сохранилась и на витебской метеостанции зафиксировали температуру в -5 °C.
К утру в городе немного потеплело, но при этом пошел снег. Поскольку температура не поднялась выше -2,5 °C, на поверхности стал образовываться снежный покров.
По прогнозам синоптиков в ночь с 17 на 18 ноября ожидается также до 5 °C, в субботу немного потеплеет, а в воскресеньем ожидается до 9 градусов мороза.