WP: Путин не нанес ядерный удар по Украине, потому что боится Индию и Китай 2.11.2022, 18:03

Нью-Дели и Пекин могут дистанцироваться от Кремля.

Российские ядерные угрозы и выдумки о «грязной бомбе» ломают многолетнюю логику ядерного сдерживания, в конце концов у Вашингтона не много возможностей, чтобы не позволить Путину воплотить свои худшие намерения.

Россия пытается компенсировать свои все большие потери в Украине угрозами применения ядерного оружия и «грязных бомб». Так что лидеры Запада вынуждены думать, не планирует ли Москва большую эскалацию, возможности ответить на которую у США и НАТО будут достаточно ограничены.

Президент США Джо Байден и его советники внимательно следят за сигналами из Кремля, который, по мнению американского лидера, ставит мир ближе к «Армагеддону», чем когда-либо со времен Карибского кризиса. Американские чиновники публично предостерегают, что за применение ядерного оружия Россия понесет «катастрофические последствия», - пишет Washington Post.

«Разговоры о применении такого оружия опасны и безответственны. Если это произойдет, вы увидите очень серьезный ответ со стороны международного сообщества», – сказал министр обороны США Ллойд Остин.

Чиновники администрации Байдена уклоняются от ответа на вопрос о том, каким именно может быть такой международный ответ, ссылаясь на стратегическую неоднозначность. Однако они отмечают, что через частные каналы донесли до России очень четкие предупреждения. В Вашингтоне также отмечают, что имеют большой спектр вариантов ответа на российские действия. Так что выбирать есть из чего.

Однако, руки администрации могут быть более связанными, чем в Белом доме хотели бы признать. Санкции были бы очевидным способом наказания. Но некоторые эксперты обеспокоены тем, что экономических методов будет недостаточно, чтобы поставить Путина на колени.

«Нет подтвержденного опыта, в котором бы санкции успешно помогли сдерживанию. К сожалению, этот корабль уже отчалил. США нужно быть готовыми применить военную силу», – сказал бывший чиновник Госдепартамента и профессор Колумбийского университета Эдди Фишмен.

Военный ответ был бы более сильной демонстрацией западного протеста. Но атака против российских интересов может привести к началу войны между Россией и НАТО. И в администрации Байдена до сих пор пытались этого избежать.

«Не думаю, что США вообще будут рассматривать ядерный ответ. Если Путин плохой, потому что устроил ядерный взрыв, тогда и США будут плохими, если сделают то же самое. Нарушение ядерного табу ничего не принесет, только большую ядерную эскалацию», – сказал эксперт Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.

Поэтому США оказались на неизведанной территории со стратегической точки зрения. Десятилетиями подход к обслуживанию, обновлению и увеличению американского ядерного арсенала преследовал цель сдержать атаки против США, их союзников и других интересов. Но непонятно, что делать, если враждебное ядерное государство нанесет безнравственный удар по третьей стране, перечеркивая многочисленные десятилетия прецедентов. Но при этом такая атака не представляет прямой физической угрозы ни для США, ни для НАТО.

«Политический контекст, данные разведки, намерения и наш общий контекст будут играть значительную роль. Какова была природа ядерного применения, на какой высоте, какими были последствия и сколько людей погибло?» – сказал Томас Карако, возглавляющий проект ракетной обороны в Центре стратегических международных исследований.

Беспокойство относительно потенциальной радиационной атаки России сосредоточено вокруг двух ключевых сценариев: Москва применит «грязную бомбу» или тактическое ядерное оружие против Украины. Версия о «грязной бомбе» связана с заявлениями министра обороны РФ Сергея Шойгу, которые на прошлой неделе повторил Путин, утверждая, что Украина якобы готовится взорвать на своей территории устройство, наполненное радиоактивными материалами. Чиновники США подозревают, что, скорее всего, российские «предупреждения» – это первый шаг в российской операции под чужим флагом. Кремль, по всей вероятности, собирается применить такое оружие и обвинить в этом украинцев.

Такие заявления Шойгу и Путина усилили обеспокоенность, что Москва может достать снаряд малой мощности из своего большого ядерного арсенала, чтобы нанести географически ограниченный, но сокрушительный удар по Украине. Такой поступок России будет не только террором против местного населения, но и сбросом «гантели на ногу всему миру», который не видел ядерный взрыв с 1945 года, когда американцы бомбили Хиросиму и Нагасаки, о чем недавно напомнил Путин.

Однако, несмотря на то, что такие потенциальные события были введены в правительственное планирование, Вашингтон в большинстве своем отвергает идею, что Путин воплотит свои угрозы. Остин на прошлой неделе сказал, что «нет признаков», указывающих на реальную подготовку России к применению «грязной бомбы». Военное командование высказывает схожие мнения, отвергая слова Байдена о том, что российский автократ «не шутит» о потенциальном «Армагеддоне». По их мнению, ядерными угрозами Путин, скорее всего, «выпускает пар» на фоне недавних успехов украинской армии на поле битвы.

Недавно Байден возразил сам себе, сказав, что не верит в российский ядерный удар. Путин тоже попытался сдать назад. На прошлой неделе он заявил, что его правительство «никогда не говорило об активном потенциале применения Россией ядерного оружия, мы лишь намекали в ответ на заявления западных лидеров». Путин также сказал, что России не следует применять ни ядерную, ни «грязную» бомбу, добавив, что в этом нет «политического или военного смысла».

Но чиновники США не спешат ослаблять свою бдительность. Неназванный представитель Белого дома на условиях анонимности сказал Washington Post, что Россия вряд ли согласится на полное отступление в ближайшее время, даже несмотря на недавние украинские успехи. И поскольку она истощает свои войска и обычные арсеналы, растет опасность, что Москва обратится к более зловещим тактикам и вооружениям, чтобы остановить украинское наступление.

«Практическое последствие истощения их обычных сил – это, к сожалению, даже еще большая зависимость от ядерного оружия», – пояснил неназванный представитель оборонных ведомств США.

Однако чиновники и эксперты все больше убеждены, что Путин мог отказаться от применения ядерного оружия против Украины вовсе не из-за страха, что Запад нанесет ответный удар. Его вполне возможно сдерживает нежелание потерять последних союзников. Россия смогла сохранить свою экономику и военную машину на плаву вопреки западным санкциям. И в этом ему помог экспорт газа и нефти. За 8 месяцев с начала вторжения в Украину Россия перекачивала свои энергоносители не только в Европу, но и на крупные рынки Китая и Индии.

Пекин и Нью-Дели, тоже имеющие ядерные арсеналы, сохранили нейтральное отношение к российской войне против Украины. Они воздерживались во время голосований по решениям ООН, осуждающим российскую войну и аннексию украинских территорий. Они также не поддержали попытку Запада установить максимально допустимую цену на российскую нефть, чтобы сократить доходы Москвы.

Но эксперты сомневаются, что Индия и Китай будут поддерживать Москву, если она применит ядерное оружие.

«Для Путина любое применение ядерного оружия – это большой риск, потому что он не знает наверняка, как Нью-Дели и Пекин отреагируют на это», – сказала директор проекта ядерных проблем в Центре стратегических и международных исследований Хизер Уильямс, добавив, что азиатские гиганты могут дистанцироваться от России, если Путин переступит эту красную линию.

Если последние друзья России отвернутся от нее, это может окончательно поставить крест на всех военных усилиях Москвы.

«Ядерное оружие может выиграть в битве, но не в войне», - сказала Уильямс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».