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Десятилетний мальчик из Барановичей выиграл взрослый чемпионат по шахматам

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  • 23.11.2022, 11:18
  • 1,856
Десятилетний мальчик из Барановичей выиграл взрослый чемпионат по шахматам
Родион Сидореня

Это первый случай в истории соревнований.

Десятилетний школьник Родион Сидореня набрал шесть очков из семи и стал победителем взрослого чемпионата по шахматам, пишет Intex-press.

По информации издания, за всю историю шахмат никто не выигрывал взрослый чемпионат в таком юном возрасте. К титулу чемпиона области среди взрослых Родион получил звание чемпиона до 18 лет. Также он дважды чемпион Беларуси до 12 лет.

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