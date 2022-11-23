Десятилетний мальчик из Барановичей выиграл взрослый чемпионат по шахматам 5 23.11.2022, 11:18

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Родион Сидореня

Это первый случай в истории соревнований.

Десятилетний школьник Родион Сидореня набрал шесть очков из семи и стал победителем взрослого чемпионата по шахматам, пишет Intex-press.

По информации издания, за всю историю шахмат никто не выигрывал взрослый чемпионат в таком юном возрасте. К титулу чемпиона области среди взрослых Родион получил звание чемпиона до 18 лет. Также он дважды чемпион Беларуси до 12 лет.

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