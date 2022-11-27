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The Daily Mirror: Макей скончался после «секретных переговоров» по Украине

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  • 27.11.2022, 9:27
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The Daily Mirror: Макей скончался после «секретных переговоров» по Украине

Смерть наступила на следующий день.

Лукашенковский министр иностранных дел Владимир Макей скончался после «секретных переговоров» об украинском конфликте. Об этом сообщает британская газета The Daily Mirror.

«Смерть [Владимира Макея] загадочным образом наступила на следующий день после того, как он встретился с посланником Папы Римского Анте Йозичем, где они, как сообщается, обсуждали секретный мирный план по прекращению войны в Украине», — говорится в публикации. В материале отмечается, что Макей был «единственным каналом связи официального Минска и Запада».

Автор статьи, ссылаясь на источники, заметил, что «состояние здоровья Макея было в норме».

Как писал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.

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