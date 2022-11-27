The Daily Mirror: Макей скончался после «секретных переговоров» по Украине 41 27.11.2022, 9:27

37,742

Смерть наступила на следующий день.

Лукашенковский министр иностранных дел Владимир Макей скончался после «секретных переговоров» об украинском конфликте. Об этом сообщает британская газета The Daily Mirror.

«Смерть [Владимира Макея] загадочным образом наступила на следующий день после того, как он встретился с посланником Папы Римского Анте Йозичем, где они, как сообщается, обсуждали секретный мирный план по прекращению войны в Украине», — говорится в публикации. В материале отмечается, что Макей был «единственным каналом связи официального Минска и Запада».

Автор статьи, ссылаясь на источники, заметил, что «состояние здоровья Макея было в норме».

Как писал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».