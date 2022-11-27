The Daily Mirror: Макей скончался после «секретных переговоров» по Украине

The Daily Mirror: Макей скончался после «секретных переговоров» по Украине41
- 27.11.2022, 9:27
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Смерть наступила на следующий день.
Лукашенковский министр иностранных дел Владимир Макей скончался после «секретных переговоров» об украинском конфликте. Об этом сообщает британская газета The Daily Mirror.
«Смерть [Владимира Макея] загадочным образом наступила на следующий день после того, как он встретился с посланником Папы Римского Анте Йозичем, где они, как сообщается, обсуждали секретный мирный план по прекращению войны в Украине», — говорится в публикации. В материале отмечается, что Макей был «единственным каналом связи официального Минска и Запада».
Автор статьи, ссылаясь на источники, заметил, что «состояние здоровья Макея было в норме».
Как писал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.