После Макея пышные государственные похороны могут устроить Лукашенко 20 Леонид Невзлин

27.11.2022, 16:28

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Диктатор начал опасаться собственного окружения.

Причиной смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея объявят, скорее всего, что-нибудь безобидное и правдоподобное. Что-то вроде инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности. В ФСБ давно умеют так делать.

Ранее 64-летний чиновник не имел проблем со здоровьем, не обращался к медикам, чувствовал себя удовлетворительно, вел активный образ жизни и вынашивал планы на будущее. Когда у него внезапно заболело сердце, он не обратился к врачам, так как ранее никаких подобных проблем не испытывал и не придал боли значения.

Но дело в том, что отравить человека так, чтобы все думали, что он умер по естественной причине, очень легко. Достаточно просто нарушить в его организме баланс ферментов — веществ, обеспечивающих все без исключения процессы, от хлопанья ресницами до дыхания.

Фермент вырабатывается, делает свою работу, и тут же генерируется другой, для того чтобы разрушить первый, — это происходит непрерывно в каждом из нас. Если ввести в организм ударную дозу фермента-разрушителя (инсулина, к примеру) из пары, отвечающей за какой-либо жизненно важный процесс, он без остатка «сожжет» своего напарника (для инсулина это сахар), который как воздух необходим, скажем, нервным клеткам. В результате — смерть. Но ни один эксперт при вскрытии не найдет в теле покойного чего-либо инородного, неестественного для организма, что могло бы натолкнуть на мысль об отравлении.

Еще один пример. Можно разрушить систему свертываемости крови, заблокировав хотя бы один из двух десятков отвечающих за нее ферментов. Кровь густеет, образуются тромбы и — получите инфаркт в чистом виде. Например, курарин вызывает паралич всей мускулатуры, человек не может дышать, сердце не может биться. Курарин быстро разлагается, и эксперту, который не находит ни снаружи, ни внутри никаких причин наступления смерти, остается развести руками и обвинить во всем сердце. Так в графе «причина смерти» появляется запись об острой сердечной недостаточности, разрыве или параличе сердца.

Смерть Макея, по сути второго человека в государстве, вызвала панику в белорусских номенклатурных кругах, но больше всех потрясен диктатор Лукашенко. Говорят, он распорядился заменить своих поваров, обслугу и охрану. Детям Лукашенко предоставлена дополнительная охрана.

Диктатор никому не доверяет, опасается даже своего ближайшего окружения. Не без оснований он считает, что после Макея пышные государственные похороны могут устроить уже ему.

Москву не устраивает заминка с вступлением белорусской армии в войну против Украины, и Кремль, судя по всему, готов задействовать все рычаги для давления на белорусский режим в этом вопросе.

Леонид Невзлин, Telegram

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