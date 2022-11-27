Версия экс-главы МИД Украины: Макей — агент ФСБ 11 27.11.2022, 18:07

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Лукашенковский министр был кадровым кагэбэшником.

Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в эфире «Радио НВ» выдвинул свою версию смерти лукашенковского министра Владимир Макея. Украинский дипломат считает, что Макей мог быть агентом ФСБ:

— Слышал, читал много мнений наших экспертов по поводу Макея. И почти все они его определяли как достаточно успешного дипломата. Конечно, если читать официальную биографию, вы так и подумаете.

Но на самом деле, мне кажется, причина случившегося несколько дней назад заключается в том, что нужно искать немного глубже.

Надо посмотреть, что же произошло с г-ном Макеем в уже далеком 1980 году. Он с этого момента стал работать на КГБ СССР. И был кадровым кагэбэшником. Да, он знал иностранные языки, он окончил институт иностранных языков в Минске. То есть это именно то, что требовалось для кагэбэшников, чтобы использовать такого молодого парня в своих целях. И у него была довольно неплохая карьера: за менее чем 12 лет стал целым полковником.

Это совсем не означало, что он хватал звезды с неба, но говорило о том, что он нормально продвигался по этой кагэбэшной лестнице вверх.

Тогда распался СССР, но не распался КГБ. Он остался. В России сменился на ФСБ, в Беларуси даже название не изменил. И я думаю, что в Москве решили, что такой достаточно перспективный сотрудник нужен в Беларуси. И его, как тогда говорили, «внедрили» в МИД уже вроде бы независимой Беларуси. Он там начал продвигаться по всем этим лестницам, наматывая себе легенду успешного дипломата.

А потом в ФСБ, я думаю, решили, что дипломатия дипломатией, а надо его подсаживать под Лукашенко. И он становится помощником Лукашенко, а затем и руководителем его администрации.

Может быть, конечно, и другая версия: что в какой-то момент Макей стал двойным агентом. То есть он мог дать присягу на верность Лукашенко и сказать: «Я буду с вами до конца». На что Лукашенко мог ответить: «Сколько я буду (а я буду вечно), до моей физической смерти, столько и ты будешь». Могла быть довольно интересная история, когда он мог начать давать дезинформацию в Москву по поводу того, что происходило в самой Беларуси.

Но первая версия мне тоже не кажется слишком мифической, потому что не бывает бывших кагэбэшников. И мы видим даже на примере Украины, что ФСБ удавалось всаживать в кресло либо помощников президентов Украины, либо руководителей администраций своих агентов.

Поэтому здесь мы можем только, конечно, спекулировать. Но мне кажется, что рука Москвы в этом случае очевидна. Как это произошло в последние дни, сказать трудно, но обращает на себя внимание факт, что он умер через два дня после окончания этого самого сборища ОДКБ. Новичок (химическое оружие — ред.), я думаю, в арсенале российских спецслужб никуда не делся.

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