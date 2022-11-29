Над «Гродно Азотом» поднялся «лисий хвост» 29.11.2022, 12:35

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Что происходит?

Читатели «АвтоГродно» присылают фото желтого дыма с одной из труб «Гродно Азота».

«Лисий хвост» — жаргонное название выбросов в атмосферу оксидов азота (NOx) на химических предприятиях (иногда — из выхлопных труб автомобилей). Название происходит от оранжево-бурого цвета диоксида азота. При низких температурах диоксид азота димеризуется и становится бесцветным.

Вчера, 28 ноября, сообщалось, что в плановом порядке будет включено в работу отделение азотной кислоты и компрессии цеха АКиКАС.

Издание «Гродненский химик» предупредило, что пусковые операции в цехе АКиКАС сопровождаются кратковременным увеличением содержания NOx в отходящих газах.

Входящий в состав NOx оксид азота (IV) придает отходящим газам характерный красно-бурый оттенок.

Допустимый выброс загрязняющих веществ в отходящих газах регламентирован комплексным природоохранным разрешением, выданным территориальным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Во время проведения пусковых операций осуществляется контроль качества атмосферного воздуха на территории и по периметру предприятия, а также на границе санитарно-защитной зоны с учетом направления ветра.

Сведения по атмосферному воздуху в ССЗ предприятия будут опубликованы на официальном сайте ОАО «Гродно Азот».

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