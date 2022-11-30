Умер актер Купаловского театра Фома Воронецкий 30.11.2022, 10:43

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Заслуженному артисту Беларуси было 84 года.

29 ноября 2022 года умер известный белорусский актер Фома Воронецкий. Заслуженному артисту Беларуси было 84 года.

«Печальная новость. Ушел из жизни истинный купаловец, наш хороший друг, учитель и вдохновитель, актер и художник Фома Воронецкий. Светлая память, соболезнования родным и близким», — написали Свободные Купаловцы.

Фома Воронецкий родился 23 марта 1938 года в Тресковщине под Минском. Заслуженный артист Беларуси (1990).

Был актером Коласовского театра в Витебске, актером Купаловского с 1971 года. С 1990 преподавал в Белорусской академии искусств (профессор).

Сначала исполнял роли героев, потом преимущественно характерные. Среди лучших ролей в театре имени Я. Коласа: Раскольников («Преступление и наказание»), Леонидик («Мой бедный Марат»), Виктор («Варшавская мелодия»); в театре имени Я. Купалы: Соляник («Родовые»), Панич («Разбросанное гнездо»), Нищий («Страсти по Авдею»), Учитель («Безымянная звезда»), Клеон («…Забыть Герострата!»).

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