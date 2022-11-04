Ученые: У любительниц кофе рождаются дети маленького роста 2 4.11.2022, 10:29

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К восьми годам разница достигает уже двух сантиметров.

Женщины, потребляющие даже умеренные дозы кофеина в первом триместре беременности, рожают детей ростом немного ниже среднего. К восьми годам разница достигает уже двух сантиметров.

К таким выводам пришли американские ученые из Национального института здоровья. Они проанализировали результаты двух исследований, в ходе которых наблюдали за несколькими сотнями беременных, а затем еще восемь лет — за их детьми, пишет Naked Science.

Ученые измеряли в крови женщин уровни кофеина и его метаболита параксантина. Эти данные команда сопоставила с ростом и весом новорожденных и подросших детей.

Разница в росте становилась заметной к четырем годам, к восьми — достигала 1,5-2,2 сантиметра.

Влияние кофеина на этот показатель прослеживалось даже у детей матерей, потреблявших меньше 50 миллиграммов кофеина в сутки при рекомендованном уровне до 200 миллиграммов — то есть не злоупотреблявших напитком.

Ученые предлагают, что кофеин попадает от матери к плоду, когда тот еще не способен утилизировать его так же, как организм взрослого человека. Стимулятор накапливается в тканях и нарушает нормальную реакцию на гормоны роста.

Но пока это лишь догадка. Также рано говорить о причинно-следственной связи — обнаружена лишь корреляция уровня потребления кофеина беременными и ростом их детей.

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