Ученые: У любительниц кофе рождаются дети маленького роста

Ученые: У любительниц кофе рождаются дети маленького роста2
- 4.11.2022, 10:29
- 1,142
К восьми годам разница достигает уже двух сантиметров.
Женщины, потребляющие даже умеренные дозы кофеина в первом триместре беременности, рожают детей ростом немного ниже среднего. К восьми годам разница достигает уже двух сантиметров.
К таким выводам пришли американские ученые из Национального института здоровья. Они проанализировали результаты двух исследований, в ходе которых наблюдали за несколькими сотнями беременных, а затем еще восемь лет — за их детьми, пишет Naked Science.
Ученые измеряли в крови женщин уровни кофеина и его метаболита параксантина. Эти данные команда сопоставила с ростом и весом новорожденных и подросших детей.
Разница в росте становилась заметной к четырем годам, к восьми — достигала 1,5-2,2 сантиметра.
Влияние кофеина на этот показатель прослеживалось даже у детей матерей, потреблявших меньше 50 миллиграммов кофеина в сутки при рекомендованном уровне до 200 миллиграммов — то есть не злоупотреблявших напитком.
Ученые предлагают, что кофеин попадает от матери к плоду, когда тот еще не способен утилизировать его так же, как организм взрослого человека. Стимулятор накапливается в тканях и нарушает нормальную реакцию на гормоны роста.
Но пока это лишь догадка. Также рано говорить о причинно-следственной связи — обнаружена лишь корреляция уровня потребления кофеина беременными и ростом их детей.