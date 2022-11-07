Как выглядят и сколько стоят самые дешевые авто на комиссионных площадках 2 7.11.2022, 10:46

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Анализ одного из минских авторынков.

Нам часто задают вопросы о том, можно ли за 1000$ или даже за 500$ купить нормальную машину? У каждого свое понимание нормальности, но мы считаем, что и за 500, и за 1000 вероятность найти сколь-либо приличный автомобиль стремится к нулю. А чтобы показать, как выглядят такие машины, мы отправились на авторынок, пишет журналист abw.by Андрей Ахрем.

«Заработать на них почти нереально»

Где еще искать максимально доступные авто, если не у станции метро «Борисовский тракт»? Конечно, можно ездить и смотреть варианты от собственников, но прошлой весной мы через это уже проходили, поэтому знаем, что увидим там плюс-минус то же самое, только потратим весь день и сожжем литров 10 топлива.

На рынке дешевых предложений совсем мало. Куда больше машин стоимостью от 2500-3000$. «Дешевки» же не интересны местным «перекупам».

- Ты сам понимаешь, что заработать на них нереально. То, что стоит на площадках за тысячу-полторы, скорее всего, продается как есть, без какой-либо подготовки. Максимум салон почистят. Возьми что-то за 500-700 долларов – это по-любому «дрова». Гниль, «шпакля», все ушатано. И чтобы привести это в нормальный внешний вид, иногда надо потратить больше, чем оно изначально стоило. И это только «внешка». А в подвеске что-то поменять, какие-то неисправности устранить… В общем, смысла заниматься такими машинами никакого", – говорит один из местных продавцов.

Обойдя все стоянки, мы нашли лишь один автомобиль дешевле 1000$, парочку до 1500$ и еще несколько вариантов немного дороже. Красивое, поэтому показываем.

Ржавчина отвоевывает территорию

Начнем с Ford Mondeo за 690 долларов. Машина выпущена в 1996 году, у нее под капотом 1,8-литровый бензиновый двигатель. На этот экземпляр рекомендуется смотреть метров с 30 и ни в коем случае не подходить ближе. Наивно ожидать от Mondeo отсутствия коррозии и заводского ЛКП. Еще не развалился – уже хорошо.

Естественно, пороги ржавые, шпатлевка с кузова в осеннюю пору опадает как листва с деревьев. Если на задней стойке ее зафиксировали с помощью пленки, то на двери, похоже, не успели. Впрочем, можно заклеить синей изолентой – смотреться будет вполне естественно.

Неподалеку от Ford стоит яркий красный Fiat Marea. За машину 1999 года с двухлитровым мотором мощностью 154 л.с. просят 1250$. Пушка! Можно даже «навалить». Главное – потом остановиться, потому что резина лысая, тормозные диски ржавые.

В отличие от Mondeo этот Fiat неплохо выглядит уже с 10 метров. Ржавчины на внешних панелях не видно, шпатлевка не отваливается, хотя она там явно есть. Покрашено максимально дешево, но вряд ли кто-то в здравом уме сегодня станет красить такую машину хорошо.

Автомобиль той же модели и того же года выпуска, только синего цвета и с мотором 1.8 продают за 1390$. Почему он дороже красного – непонятно, поскольку внешне выглядит хуже: масса «жуков» и вздутий краски, облезшая крыша, отсутствующая дверная ручка сзади, фара с "разборки" с нестертой маркировкой. Может быть, лучше техническое состояние? Не исключено, но убедиться в этом без диагностики невозможно.

1540$ просят за Rover 25, выпущенный в 2001 году, с 1,6-литровым двигателем. Издали этот вариант выглядит неплохо. Но с пары метров заметно, что многое вылеплено из шпатлевки, причем не очень аккуратно, а на задних арках ржавчина активно отвоевывает территорию. На крышке багажника под номерной рамкой краска просто растрескалась – очень похоже, что покрасили прямо по ржавчине.

Чуть дороже и уже заметно лучше

Перемещаемся в противоположную часть рынка, где обнаруживаем «второй» Golf 1986 года выпуска. И он неожиданно хорош! Да, в углах дверей проглядывает ржавчина, но в целом кузов весьма бодр. А ведь машине, на минуточку, 36 лет.

Даже интерьер этого Golf сохранился достойно. Да, характерный запах химии говорит о том, что к салону приложили руки, но все же его как минимум захотелось сфотографировать. Снимать интерьеры предыдущих авто желания не возникало, хотя и откровенно убитыми они не были.

Но самое интересное у Golf под капотом – это 1,6-литровый атмосферный дизель. Ходят легенды, что он способен работать на дизтопливе, осветительном керосине, 646-м растворителе, антисептике и лидском пиве, требуя капремонта примерно никогда. Продают машину за 1650$.

Самое дорогое предложение из нашей сегодняшней подборки – Daewoo Nubira за 1790$. Машина выпущена в 1997 году и оснащена двухлитровым бензиновым мотором. Заявлен пробег 284 тыс. км – так мы и поверили!

Тем не менее кузов 25-летнего автомобиля сохранился хорошо. Ржавчины нигде не видно, пороги крепкие. Это уже далеко не первая Nubira, которая в плане кузова оказывается куда лучше абсолютного большинства европейских и тем более японских одногодок. У этого экземпляра есть только один очевидный визуальный недостаток: «морда» явно отличается оттенком от остального кузова. При этом лобовое стекло на автомобиле стоит оригинальное.

Салон явно чистили, результат получился отнюдь не идеальным, но, открыв двери, не хочется их сразу же закрыть.

Вердикт

Вы все видели сами. Машины стоимостью до 1000$, как и экземпляры в полтора раза дороже – ну такое. Самый дешевый Mondeo – это откровенное гнилье, с которого отваливается шпатлевка. Варианты стоимостью 1000-1500$ выглядят чуть приличнее, но только благодаря тому, что в недавнем прошлом их красили. Где-то ржавчина уже начинает проявлять себя во всей красе, где-то неизбежно даст о себе знать в ближайшем будущем. Вопрос технического состояния также остается открытым.

А вот Golf II за 1650$ неплох, как и Nubira за 1790$, несмотря на очевидный разнотон между передом и остальным кузовом. Эти два автомобиля уже можно рассмотреть в качестве вариантов для покупки и произвести хотя бы минимальную их диагностику.

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