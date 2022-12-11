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Сколько кофе надо выпить, чтобы проснуться

  • 11.12.2022, 16:02
Сколько кофе надо выпить, чтобы проснуться

Ученые провели эксперимент.

Исследование, проведенное в Таиланде с использованием электроэнцефалографии (ЭЭГ) и когнитивных тестов, показало — рабочая память улучшается после употребления напитка с кофеином по утрам. Кроме того, записи ЭЭГ показали снижение активности альфа-волн. Это тип мозговой активности, часто связанный с сонливостью. Их уровень ниже, если сравнивать с показателями утренней активности до употребления напитка с кофеином, пишет «Хайтек».

Авторы новой работы исследовали, влияет ли одна низкая доза кофеина в качестве утреннего напитка на активность мозговых волн и когнитивные функции. Таиландские ученые провели эксперимент на 25 здоровых молодых мужчинах (средний возраст 21 год), которые обычно потребляли 1-2 или меньше чашек кофе или чая с кофеином или 1 банку газировки с кофеином в день.

Участников случайным образом разделили на две группы и провели слепой эксперимент с плацебо. Испытуемые посетили лабораторию трижды. При первом посещении исследователи измеряли различные параметры — вес, рост, процентное содержание жира в организме и другие показатели. Эксперимент провели во время второго визита. Мозговую активность измеряли в течение 5 минут в состоянии покоя в положении сидя с закрытыми глазами с помощью ЭЭГ. Впоследствии участники выполнили два теста на когнитивные функции.

После каждый участник выпил свою чашку ароматизированной воды с кофеином (50 мг) или без, в зависимости от группы. Через 30 минут испытуемым снова измерили активность мозга и выполнили когнитивные тесты. Затем последовали 5-минутные упражнения, а затем еще один сеанс ЭЭГ и когнитивного тестирования. Через неделю вся процедура повторилась, с той лишь разницей, что группы поменялись местами.

Результаты показали, что через 30 минут после употребления кофеина средняя абсолютная мощность альфа-волн уменьшается. У участников, которые приняли плацебо проявлялась активность дельта-, бета- и тета-волн. Когнитивная функция, то есть скорость зрительно-моторной обработки, рабочая память и внимание улучшились после 30 минут употребления кофеина и через 35 минут, куда включили 5 минут изокинетических упражнений. Другими словами, активность мозга, отвечающая за сонливость, уменьшилась, а когнитивные функции улучшились через 30 минут после приема 50 мг кофеина. Эта доза практически аналогична одной чашке эспрессо.

Примечательно, что это первое исследование, которое выявило обратную корреляцию между активностью альфа-волн и когнитивной функцией после однократного употребления низкой дозы кофеина.

В исследовании не измеряли другие аспекты когнитивных функций, такие как решение проблем и принятие решений. И, поскольку испытуемыми в этот раз были только мужчины, в будущем эксперимент проведут с учетом гендерных различий.

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