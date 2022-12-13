«Местами мутноватая, это странно»: в чем различие между дешевой и дорогой красной икрой в Беларуси 2 13.12.2022, 11:46

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Дегустаторы сравнили две баночки на полках магазинов.

Цены на красную икру пляшут в районе 40 рублей за 100-граммовую баночку, однако есть и такая, которая стоит как две с половиной шоколадки. Почему так мало? Потому что сделана из замороженного сырья. Журналисты onliner.by купили дешевую икру, чтобы сравнить ее с дорогим аналогом и понять, в чем между ними разница.

Батл двух баночек

Для эксперимента мы выбрали зернистую лососевую икру. В обоих случаях она настоящая (не имитация), вот только в перерасчете на килограммы одна получается дешевле другой в два раза.

Самая дешевая красная икра, которую мы нашли, — это «Русское море»: 100 граммов обошлись нам в 13,83 рубля (это 138 рублей за килограмм).

Сравнивать будем с икрой «Парсах» — не самой дорогой, но на Комаровке нас убедили: она более чем достойная, а ее цена тянется к верхней планке. Обычно баночка весом 140 граммов стоит 45 рублей, нам ее отдали за 40 (получаем 285 рублей за килограмм).

На фото выше (и ниже) слева дешевая икра, справа — дорогая.

«Русское море», несмотря на название, делается в Беларуси, это брестский «Санта Бремор». Мы купили ее в минском магазине «Санта Фиш», на нее не было никаких акций или скидок. Мы не сразу заметили подвох: срок годности истекал через несколько дней и не дотягивал до Нового года.

«Парсах», которую мы выбрали для сравнения, сделана не из замороженного сырья, а из свежего. На упаковке есть надписи «Сорт 1» и «ГОСТ 18173—2004» (в дешевом аналоге ни сорт, ни ГОСТ не упоминаются).

Состав в обоих случаях указан одинаковый: зернистая икра, соль, растительное масло, консерванты E200 (отвечает за длительность срока хранения), E211 (делает примерно то же самое, что и E200).

В обоих случаях икринки одинаковые по размеру, в первом варианте («Русское море») они темнее. Запах отличается сильно: у дешевой он насыщенный рыбный, у дорогой едва улавливается.

Содержимое «Русского моря» растекается по ножу и неконтролируемо плюхается комом на бутерброд. В дорогом аналоге икринки ведут себя по-другому: цепляются за лезвие ножа, хорошо отделяются друг от друга.

Слева икра по 13,8 рубля за 100 граммов, справа — по 28.

Что сказали наши дегустаторы, которые участвовали в слепом эксперименте и попробовали оба варианта?

Это отзывы про дешевую икру:

«Пахнет приятнее. По внешнему виду — хрен ее знает, какая дороже. И в той, и в другой икринки лопаются. Я думаю, она дороже».

«Она местами мутноватая, это странно. Она дешевая».

«По текстуре и по запаху эта мне нравится больше».

«В ней есть горечь, икринки примятые. Хотя, может, она и должна быть такой».

«Интуитивно, это дорогая. У нее цвет темнее, как у дорогой».

А вот отзывы про дорогую:

«Она более нежная по вкусу, у предыдущего варианта был вкус горечи».

«Она вкуснее, но мне кажется, что она дешевле, потому что везде должен быть подвох».

«Настолько идеальная внешне, что похоже на имитацию. Но не исключаю, что она дороже».

«Она почти не пахнет. И все же очень вкусная».

«В ней нет столько влаги, как в предыдущей, она дорогая».

Вывод: эти виды икры немного различаются — по вкусу, целостности икринок, запаху и цвету. И все же мнения наших дегустаторов разошлись. Одни безошибочно определили дорогую, другие называли дорогой дешевую. Дешевое не означает плохое, но и дорогое в данном случае более чем достойное. Какой продукт брать, каждый выбирает на свой вкус и свой кошелек.

Как определить, что перед вами более качественная красная икра

Поскольку наши неискушенные дегустаторы в большинстве своем не опознали дорогой продукт, за методичкой мы обратились в FishMinsk. Вот что нам сказали про красную икру:

Лучшая — та, которая сделана не из мороженого сырья, а из охлажденного. Чем лучше? Целостностью икринок и внешним видом: в первом случае после открытия баночки вы увидите «кашу», во втором — отдельные глянцевые «сухие» шарики.

Самой крутой считается та икра, что добыта на Камчатке и Сахалине (а расфасовываться она может в другом городе, например в Москве).

Размер икринок не признак дороговизны, это говорит о виде рыбы: самая крупная красная икра у чавычи, за ней следует кета, потом горбуша, кижуч и нерка.

Самая редкая красная икра (и наиболее дорогая) добывается из чавычи, ее еще называют королевским лососем.

Ищите на этикетке надпись «Сорт 1» — это значит, что икра в банке сделана только из рыбы, указанной на этикетке. «Сорт 2» означает, что могут попадаться икринки другой рыбы.

Не пугайтесь, когда увидите консерванты E200 и E211 в составе: это нормально, иначе ее нельзя было бы хранить дольше дня.

Увы, на этом способы определить дорогую икру «на глаз» заканчиваются: все же сделать выводы о качестве продукта сложно, пока вы не откроете баночку и не попробуете содержимое.

Почем сейчас продают икру в магазинах и на рынке

Мы поехали в «Корону-Замок» в Минске, потому что там есть целый прилавок, заставленный икорными баночками. Почем их продают? За 100 граммов здесь нужно заплатить примерно 30—45 рублей: «Охотоморье» из горбуши продается по 42,99, кета от той же фирмы — по 46,99, нерка — по 42,33. Есть 200-граммовые стеклянные банки от все того же производителя: горбуша по 101,85 рубля, кета по 91,84. Черная икра стоит от 80 рублей за 30-граммовую упаковку (около 2700 рублей за килограмм), но это уже другая история.

— Какую у вас берут чаще всего?

— Из горбуши «Охотоморье» в 140-граммовой жестяной банке. Она по 53 рубля. Хорошо берут.

В «Санта Фиш» есть икра гораздо дешевле — именно здесь мы нашли «Русское море» для нашего эксперимента. Здесь же продается недорогая 105-граммовая Soviet за 14,99 рубля на акции, она же в упаковке побольше (140 граммов) — за 20,86 на акции. «Чингай», которую тоже можно то и дело встретить в разных магазинах на акции, здесь по 19,93 рубля (акционная цена) за 130 граммов. Из дорогих вариантов — только те, которые весят более 200 граммов, и в данном случае высокая цена объясняется скорее весом продукта.

На Комаровке нас принимают как родных и отмечают: то, что продается у них, сделано из свежего, а не замороженного сырья. Средние цены на икру из свежего сырья — в районе 40 рублей за 100 граммов. Если видите ценник выше (рублей по 45—50), не стесняйтесь торговаться, и это не наш совет. Просить о скидке рекомендует Рената, которую вы можете помнить по нашему весеннему рыбному репортажу.

— Цены у меня на икру такие же, как и в прошлом году, выбор большой, всего хватает. Ой, у меня на витрине ценник с икрой 50 рублей, но напишите, что я на нее делаю скидку. Хотите попробовать? Давайте руку. Попробуйте, она жирная, не пустая, икринки раздельные. Я люблю и с яйцом, и в бутерброде.

Здесь нам дают еще один лайфхак по определению более качественной икры:

— Смотрите на дату ее изготовления. Важно, чтобы она была закрыта в месяц нереста. Например, для горбуши это 7-й, 8-й, 9-й месяц в зависимости от места, где ее ловят.

Есть икра совсем дешевая, но с ней все не по-настоящему

Каждый год ближе к праздникам (это уже похоже на традицию) в переходах и на ярмарках возникают продавцы баночек красной икры по удивительным ценам. О ней мы рассказывали много раз:

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И мы, и наши читатели проводили опыты над этой штукой — икринки теряли цвет либо вовсе растворялись в воде. По вкусу — ну такое себе и, как оказывается, точно такое же «такое себе» для здоровья.

В конце этого года в телеграм-канале Госстандарта написали про «икру лососевую текстурированную», которая не соответствует требованиям регламента «О безопасности пищевой продукции».

Кстати, даже икра высокого качества может быть опасной, если есть ее слишком много. Безопасная порция — около двух-трех столовых ложек в сутки. А есть ли дозировка икры, смертельная для человека? Мы рассчитали ее самостоятельно, она составляет 2,5 килограмма. Если съесть столько красной икры за один раз, то можно умереть от счастья от передозировки соли, так что берегите себя.

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