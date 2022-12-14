«Обувайте лабутены и выходите к зеркалу!» 2 14.12.2022, 10:38

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Что происходит на вещевом рынке в Лебяжьем под Минском.

Раздеться на холодном ветру, стоя в носках на тонкой картонке, — вон она, романтика из прошлого, когда большинство белорусов одевались на рынке. Сейчас многое изменилось: торговые центры построили в каждом районе, и даже не по одному. Но отдельные предприниматели по-прежнему торгуют на улице. Узнали, почему они не перебираются в комфортные условия и зачем покупателям шопинг на морозе.

В эти выходные Минск накрыла метель — меньше всего в такую погоду хотелось ехать на рынок. Но журналисты onliner.by это сделали: прошлись по торговым рядам в Лебяжьем и даже примерили парочку вещей — как в старые добрые времена.

«У нас контингент другой и цены другие»

Открытый рынок в Ждановичах сейчас выглядит не так, как в нулевых. Часть предпринимателей по-прежнему торгуют в палатках под открытым небом, но большинство переехали под навес. Эта часть рынка теперь называется «Модным кварталом». Внутри нет ветра и, по ощущениям, чуть теплее.

А вот с внешней стороны продавцам не так повезло: ветер дует прямо в лицо, и товар на витрине быстро покрывается снежной коркой. Чтобы одежда не намокла, снег с нее здесь смахивают разноцветными щетками для пыли.

Вообще, продавцы стараются не скучать. Кто-то хватается за лопату и расчищает территорию по периметру. Кто-то пьет чай, обсуждая с коллегами последние новости. В целом настроение у людей хорошее, хотя все как один жалуются на нехватку покупателей. А вот холод никого не пугает.

Светлана торгует на рынке детской одеждой и на вопрос про погоду с улыбкой отвечает:

— Сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается!

Спрашиваем, почем она продает на рынке детские куртки. Укороченный вариант — 90 рублей, удлиненные — 110. Все это фабричный Китай. В «Буслике» мембранные детские куртки мы недавно видели по 120—130 рублей. Экономия, конечно, есть, но не то чтобы ощутимая.

— А вообще, есть люди? Жив рынок до сих пор?

— Больше по выходным, конечно, а вот в будни иногда можно разложиться и ничего не продать, — признается Светлана.

— Может, все покупатели ушли в торговый центр? Не хотите туда?

— Там товар дороже, туда заведомо идет другой покупатель, а у нас — свой. Пока что-то зарабатываем, уходить отсюда не будем.

С коллегой соглашается Раиса — она на рынке уже очень давно, продает женские куртки.

— У нас контингент другой и цены другие. В среднем куртка стоит 100 рублей, самое дорогое пальто — 170. Вы зайдите в магазин — там минимум 300 рублей куртка будет стоить!

— А вы не мерзнете тут? — спрашиваю, поплотнее застегивая молнию под горло.

— Вон там стоят угги и висит еще более теплая куртка. Под штанами — колготки, легинсы. Вообще, я до минус 10 мороза стою, больше не выдержишь. Да и никто не будет одежду мерить в мороз.

Примерка на картонке и фешен-дефиле

В тот день было минус 3, и мы решили, что надо примерить что-нибудь эдакое на картонке. Например, джинсы или брюки. Ради интереса спросили в павильоне палаццо — модные широкие штаны, которые мы ожидали встретить где угодно, но только не на рынке.

— Сейчас найдем, конечно, есть у нас такие, — уверенно говорит Анна и предлагает пройти чуть глубже внутрь и раздеваться.

— А шторки не будет? — удивляюсь я.

— За мной ничего не видно, не волнуйтесь и раздевайтесь.

Делать нечего, приходится слушаться. На рынке все точно так же, как было 10—15 лет назад: табуретка, куда можно поставить сумку, холодная картонка, где вы стоите в носках, и продавец, который своим телом надежно защищает вас от посторонних взглядов.

Стряхиваю с носков грязный снег, обуваю ботинки и прохожу к зеркалу. Особенность рынка в том, что ты не один на один с новой вещью, продавцы всегда помогут и поласкают слух комплиментами. «Шикардос!» — такого в торговом центре не услышишь.

Когда нужного размера не оказалось, нас повели в другой павильон, это тоже классическая история. А там одних лишь палаццо пять вариантов — и все до 85 рублей! Для сравнения: в магазинах — 120—140.

— Так, нам нужна талия, сразу говорите, если надо меньше по размеру! Потом обувайте лабутены и проходите к зеркалу, — говорит продавец и подсовывает модные шлепанцы «для примерок». Все как в лучших домах Парижа.

К четвертой примерке я осознала, что ноги как будто ошпарили кипятком, и решила, что с шопингом пора заканчивать.

— Обычно у нас после стольких примерок люди, наоборот, согреваются — входят в кураж, — уверяет продавец.

Кстати, те самые картонки, по мнению некоторых продавцов, — это то, чем рынок может гордиться.

— А вы когда-нибудь видели чистый коврик в магазине? — смеется женщина в другой точке. — На них же все становятся из месяца в месяц, никто их не стирает! Я вообще всегда на свои сапоги становлюсь: неизвестно, какие там бациллы.

— А у вас картонка каждый день свежая? — подыгрываем.

— Да, освежаем. Так что не гоните на наши картонки!

Цены ниже и выбор лучше?

Покупатели подтверждают: ничего страшного в примерке на свежем воздухе нет. Зато цены ниже, чем в торговых центрах. А еще белорусам удивительным образом нравится ассортимент — говорят, что здесь выбор лучше.

— Мы купили сегодня дочке дубленку за 160 рублей — нет таких в торговом центре. Еще пальто купили и шапку пойдем выбирать.

Мамы с дочками — это почему-то самый распространенный на рынке дуэт. 24-летняя Юля примеряла флисовый костюм, мама помогала с выбором. Минчанки говорят, что на «Ждановичах» закупаются регулярно, потому что здесь выгодно.

— Тут нам костюм за 125 рублей отдают, а торговом центре такого же качества от 180 рублей стоит. Еще мы пуховик сегодня за 80 рублей купили и ботиночки за 95 взяли хорошие, с мехом из овчины.

— А я лифчик купила за 25 рублей. И вообще, нравится мне тут! Цены везде одинаковые, но тут выбор лучше! — убеждена еще одна белоруска.

В общем, рынок действительно ориентирован на своего покупателя, хоть с каждым годом их и становится все меньше и меньше.

«Зарабатываю как кассир в магазине»

После примерки продолжаем общаться с предпринимателями. Хотим узнать, можно ли здесь нормально заработать. Наталия торгует уже 15 лет с перерывом на два декрета. Говорит, что доходы в этом сезоне сильно упали — после выплаты аренды и налогов на руках остается зарплата обычного кассира в магазине.

— Были даже мысли закрыться, но еще как минимум сезон буду стоять. А какие варианты? В торговый центр идти? У меня ребенок в сад ходит, если до семи там работать, то ребенка некому забирать. Мне нравится, что я уже в три могу быть свободна и больше времени уделить детям.

Предпринимательница уверяет, что аренда на открытом рынке даже выше, чем в «Мире моды»: всегда считалось, что здесь лучше идет торговля за счет оборота.

— На крытый рынок идут люди другого уровня, у кого доход повыше. Там меньше оборот, зато они делают больше накрутку. Мы добавляем 30—40%, то есть по минимуму, но за счет большого товарооборота всегда нормально зарабатывали.

Конкретные цифры по аренде согласился назвать Александр. Он платит по $25 за «квадрат». Раньше держал пять точек с кроссовками, а теперь сократил до одной. И еще торгует на «Силуэте» — там дела идут лучше.

— Мы в этом году до минимума сбросили цены — по 50—70 рублей все распродаем, даже зимние ботинки. И все равно продаж мало стало, рынок уже все, тухнет.

— А когда были лучшие времена?

— В начале десятых, до 2015-го, наверное. Я и на машину, и на квартиру тогда заработал. А сейчас печально все с доходами. С 1 января будут еще единый налог повышать — даже не знаю, что буду делать. Может, фирму открывать… Вам какие ботинки дать примерить? Давайте утепленные.

У Александра Сергеевича на «Ждановичах» две точки с шапками. Одна в «Мире моды» — там заведует жена, еще одна — на улице — тут главный он. Торговля идет с переменным успехом и там, и там. То есть нельзя сказать, что всем покупателям нужен комфорт.

— Все в торговые центры не уйдут! — убежден мужчина. — Хотя покупателей, конечно, меньше становится, тут не поспоришь.

— Вы уже на пенсии? Хорошая прибавка получается?

— Хорошая, больше, чем пенсия. Помогаю детям и внукам.

На «Ждановичах» мы нашли даже преподавателя вуза (правда, он отказался фотографироваться). Работает на рынке только по выходным, продает в палатке мужские джинсы. Цена за пару — 60—70 рублей.

— Ко мне приходят те, кто хочет сэкономить. Конечно, их очень мало — сами понимаете, какая сейчас погода.

— сами понимаете, какая сейчас погода.

Вместе с преподавателем посчитали, сколько он зарабатывает за выходные.

— Грубо говоря, $15 — стоимость одних штанов, $5 — моя накрутка. За один выходной я продаю в среднем по пять пар, то есть $25 — это моя прибыль. Но с этих денег еще аренду и налог надо заплатить. Ну, может, $25 за выходные зарабатываю. Деньги не считаю, потому что все сразу уходит на продукты и на детей.

— Как-то маловато получается, — удивляемся.

— Это лучше, чем ничего. Зарплата в вузе — около 1000 рублей, пытаюсь как-то еще заработать.

«Получаю 15 рублей за выход»

А сколько зимой зарабатывают на рынке продавцы? У большинства из них зарплата привязана к проценту от выручки. Иногда хозяева точки устанавливают минимальную сумму, которую готовы платить независимо от продаж.

— Я получаю за выход 15 рублей в любом случае, — рассказывает продавец брюк Анна. — Если что-то продаю, то мне идет 10% от выручки, но не меньше 15 рублей. Получается, продала на 200 рублей — 20 забираю. Не продала ничего — все равно 15 заработаю.

Анна работает почти каждый день, кроме понедельников, в месяц получается около 500 рублей. Спрашиваем, зачем мерзнуть за такие деньги, не проще ли пойти в магазин?

— Я раньше была кассиром, а потом пошла на рынок. В прошлом году у меня в сезон за месяц выходило по 3500 рублей! Это сейчас тут у всех выручка упала в два-три раза. Даже не знаю почему. Может, потому что уличный рынок «Экспобел» переехал в новое здание — и люди теперь ездят туда? Сложно сказать. У нас сейчас продашь одну-две единицы за выходные — и это праздник.

— А у меня 7% от выручки, рублей по 10—20 за день получаю, — рассказывает женщина-пенсионерка. — На фабрике проработала 20 лет, а когда она закрылась, долго не могла найти работу. Потом меня сюда пригласили чисто случайно — и я привыкла.

— Не мерзнете вы? Может, лучше дома на пенсии сидеть?

— Ой, поглядите, какие у меня руки теплые. У вас вон холоднющие. А мы тепло одеваемся. Гляньте, в каких ботах я стою — рыбацкие, они очень теплые, на меху. И штаны теплые. Так целый день можно простоять. А дома сидеть мне скучно.

Во время прогулки по рынку нас не отпускало ощущение, что машина времени существует: на два часа мы с головой окунулись в прошлое. И дело не только в шопинге, который проходит в спартанских условиях. Сами работники, кажется, живут больше воспоминаниями — о том времени, когда от покупателей не было отбоя и рынок был реальным шансом заработать.

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