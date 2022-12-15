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Российский депутат рассказал глупую шутку про «мальчика Вову» и был опозорен

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  • 15.12.2022, 11:45
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Российский депутат рассказал глупую шутку про «мальчика Вову» и был опозорен

На видео попал красноречивый жест одного из участников мероприятия.

Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов отметился людоедской шуткой про украинского президента Владимира Зеленского, якобы желающего на Новый год российских ракет в Киев.

Нилов рассказал «шутку» о «мальчике Вове» на благотворительной акции «елка Желаний» в Госдуме. Там висят новогодние пожелания от детей-сирот, детей оккупантов, а также от граждан с ограниченными возможностями.

Чиновники забирают открытки и стараются выполнить пожелания людей.

Нилов же решил сначала пошутить над мальчиком Вовой из Киева: «Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди».

Один из российских депутатов, который стоял за спиной у Нилова, в ответ просто закрыл лицо рукой.

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