Названы самые экономичные автомобили 2 19.12.2022, 11:36

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Они всегда пользуются высоким спросом.

Самые экономичные автомобили по расходу топлива всегда пользуются высоким спросом. Покупка такой машины – не только экономически выгодное решение, но и забота о сохранности окружающей среды, что тоже немаловажно. Экономичные машины расходуют меньше топлива, а значит, образуют меньше выхлопных газов.

Составить рейтинг автомобилей, которые потребляют меньше топлива и более выгодны для владельца, достаточно сложно. Какой вид топлива нужно учитывать: бензин, дизельное топливо или электроэнергию? Как правило, небольшие дизельные внедорожники расходуют мало топлива, но их потенциал нельзя полностью раскрыть в условиях городской езды. Машины с бензиновым двигателем существенно дешевле дизельных моделей. А если учитывать при составлении списка самых экономичных машин по расходу топлива электромобили, то они легко обойдут дизельные и бензиновые аналоги.

Сайт Avtotachki опубликовал рейтинг автомобилей, чей расход топлива на 100 километров не превышает 5 литров.

5. SKODA FABIA 1.2 TDI GREENLINE II | 3,4 Л/100 КМ

Хотите экологически чистый автомобиль с экономным расходом топлива? Присмотритесь к этой машине – Skoda Fabia 1.2 TDI Greenline II. Потребление топлива в условиях города составляет всего 4, 1 литра на 100 километров. В среднем (учитывая городские условия и загородные поездки) дизельный двигатель автомобиля расходует 3.4 литра топлива. Компания Skoda решила воплотить идею производства машин, которые будут производить как можно меньше вредных выбросов в атмосферу. Так появилась серия экономичных по расходу топлива автомобилей Фабия Гринлайн. Таких впечатляющих показателей концерну Skoda удалось добиться благодаря тому, что их автомобили применяют систему «Старт&Стоп», которая автоматически приглушает двигатель при остановке машины, например, на светофоре. Система рекуперации энергии при торможении автомобиля экономит до 3% топлива, а специальный индикатор подскажет лучшее время для переключения передачи, что тоже помогает существенно экономить топливо. Но главное – это двигатель последнего поколения, разработанный концерном для максимально экологически чистых и экономичных машин Fabia.

На что способен это автомобиль, показал знаменитый автогонщик Герхард Платтнер, который преодолел на Skoda Fabia 2000 километров и потратил при этом всего один бак топлива (45 литров). Вел он машину со скоростью примерено 82 км/ч, и расход горючего составил около 2,2 литра на 100 километров. Все это позволяет назвать Фабия Гринлайн II одним из самых экономичных автомобилей по расходу топлива.

4. PEUGEOT 208 | 4 Л/100 КМ

С моделью 208 концерну Peugeot удалось создать не только супермини с приятным внешним видом, но и экономичным 1,4-литровым топливосберегающим электродвигателем. Благодаря ему автомобиль Peugeot 208 1.4 e-HDi 70 EGC потребляет около 4 литров горючего на 100 километров, и способен увеличивать экономию горючего до 2,8 литра. В этом ему, как и в предыдущем автомобиле от Skoda, помогает интеллектуальная система Старт&Стоп. Достойный выбор самого экономичного автомобиля для тех, кто заботится о сохранении окружающей среды.

3. VOLKSWAGEN GOLF BLUEMOTION | 3,2 Л/100 КМ

Модель Volkswagen Golf BlueMotion считается одним из самых экономичных автомобилей в своем классе. Расход топлива – 3,2 литра в смешанном цикле. В этом случае полного бака хватит на 1500 километров. Машина входит в число и самых экологически чистых транспортных средств – выброс CO2 в окружающую среду составляет примерно 85 г/км. В автомобиле сочетаются практичность, стиль, качество и производительность. Он оснащен специальными системами, призванными снизить количество пагубных выбросов в окружающую среду и экономить топливо. Это рекуперативное торможение, система «старт-стоп» и датчик оптимальной передачи.

2. HYUNDAI I20 1.1 CRDI BLUE | 3,2 Л/100 КМ

Hyundai i20 1.1 CRDi Blue является достойным конкурентом еще одного экономичного автомобиля Kia Rio, поскольку создан на одной платформе с ним. Трехцилиндровый двигатель объемом 1,1 литра расходует 3,2 литра топлива. Показатель выброса CO2 у модели концерна Hyundai чуть ниже, чем у представителя Kia – 84 г/км. Этот суперэффективный дизельный автомобиль корейский производитель позиционирует как один из самых экологически чистых.

1. KIA ECODYNAMICS | 2,7 Л/100 КМ

Новая модель концерна Kia EcoDynamics появилась на рынке совсем недавно – в 2009 году. Это практичный и просторный супермини, который отличается низким уровнем выброса в атмосферу СО2, что делает его одним из самых экологически чистых, или «зеленых» автомобилей в классе любых не электрических транспортных средств. Но впечатляет эта модель и своей потрясающей экономичностью. Под капотом машины располагается эффективный дизельный двигатель объемом 1,1 литра, позволяющий расходовать 2,7 литра топлива на сто километров пути.

Оснащенный системой «Старт&Стоп», которая глушит двигатель при остановках, автомобиль значительно экономит топливо и наносит меньше вреда атмосфере, выбрасывая в окружающую среду 85 г CO2 на километр пути. Кроме этого, производитель оснастил модель еще несколькими инновационными технологиями. Одна из них – это система ECO. Включается она одним нажатием кнопки и призвана ограничивать крутящий момент двигателя, что позволяет обеспечить более раннее переключение передач.

Нужно отметить, что концерн Kia всерьез озаботился созданием максимально экологически чистых и экономичных автомобилей. Так, в планах компании выпуск моделей, в которых сталь, по возможности, будет заменена на легкие композитные материалы. Это снизит вес машины на 9-10% и позволит экономить до 3% топлива. Пока же модель Kia EcoDynamics является самым экономичным автомобилем по расходу горючего.

Максимальное снижение расходования топлива для большинства производителей при создании новых моделей автомобилей уже давно превратилось в своеобразный тренд. Покупатели хотят видеть не только красивое, но и практичное транспортное средство. Те, кто в силу обстоятельств располагает ограниченным бюджетом, в первую очередь обращают внимание именно на самые экономичные по расходу топлива машины, даже если цена на подобные модели выше средней.

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