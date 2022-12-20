Брест сковало льдом 2 20.12.2022, 15:10

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фото: Виртуальный Брест

Брестчан просят ограничить передвижение по городу.

Дорожные службы, работники коммунального хозяйства и ГАИ борются с последствиями сильного гололеда в Бресте. По области ввели план «Погода», горожан призвали быть осторожными и по возможности оставаться дома, пишет «Зеркало».

На смену минусовым температурам пришло резкое потепление. Близкая к нулю температура воздуха, высокая влажность, ветер, а также выпадение осадков способствуют образованию наледи. Слой льда покрывает не только горизонтальные, но и вертикальные поверхности — цокольные части строений, деревья. Обмерзанию подвержены обдуваемые ветром объекты — мосты и их опоры, эстакады, столбы. В этих сложных погодных условиях коммунальные службы продолжают свою работу. Гололед вынуждает работать в усиленном режиме.

В 4.00 в Бресте начался дождь, и на дорогах и тротуарах образовалась наледь. По данным городских властей, уже с 4.30 улицы и тротуары города обработали пескосоляной смесью, с 5.00 дорожная техника работала в усиленном режиме. В связи с ухудшением обстановки на улицы города была выведена дополнительная техника.

«Уважаемые брестчане и гости города обстановка на пешеходных тротуарах сложная. Для локализации последствий сильного гололеда потребуется время. При движении по тротуарам держите дистанцию от домов в связи с возможностью падения образовавшихся за ночь сосулек. Мы убедительно призываем всех участников дорожного движения и пешеходов быть внимательными и осторожными, по возможности отказаться от использования личного транспорта, и без необходимости ограничить передвижение по городу», — предупредили в ЖКХ.

Из-за гололедицы ГАИ ввела в Брестской области план «Погода». Водителям посоветовали перед началом движения, поворотом, разворотом, перестроением или остановкой подавать соответствующие сигналы.

«Сложная обстановка на дороге повышает риск хаотичного перестроения из одной полосы движения в другую, а также необдуманного поспешного обгона. Соблюдайте безопасную дистанцию, дающую возможность беспрепятственной остановки и торможения. Не прибегайте к экстренному торможению, если это не связано с необходимостью предотвращения ДТП. Если вы не уверены в своих водительских навыках, откажитесь от поездок на личном транспорте и воспользуйтесь общественным», — уточнили в ГАИ.

В инспекции также напомнили, что наиболее опасными участками при обледенении проезжей части являются мосты и эстакады, участки с закруглением проезжей части, спуски и подъемы, места в районе расположения остановок общественного транспорта, места с нанесенной дорожной разметкой.

Ранее БелЖД сообщило о том, что из-за ледяного дождя с отставанием от графика следует поезд Брест — Минск.

Издание «Виртуальный Брест» также писало о тяжелых дорожных условиях на трассе М1.

Кроме того издание сообщало о том, что из-за гололедицы в Бресте утром 20 декабря наблюдались проблемы с движением общественного транспорта.

«На остановке Бульвар Космонавтов отсутствуют автобусы, поворачивающие на МОПРа. Не приехали 38 автобус в 7.20, 7.52, 37 автобус в 7.35 и автобус 23а в 7.38. Причина подобного неизвестна, многие люди стоят и ждут автобус уже 40 минут, опаздывая на работу и учебу. Имеется немало вопросов за подобное происшествие к нашему автобусному парку», — сообщил читатель.

Напомним, в Беларуси на 20 декабря объявили оранжевый уровень опасности из-за гололедицы. Предупреждение актуально и на 21 декабря.

«В среду будет преобладать облачная погода. Временами пройдут осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Местами, а ночью по восточной половине на большей части территории гололед, на дорогах гололедица», — сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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