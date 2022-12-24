Рождественские ярмарки в Минске: куда сегодня сходить за праздничным настроением 24.12.2022, 12:14

Список адресов по всем районам столицы.

Рождественские ярмарки открылись не только в центре столицы, но и на площадках в каждом районе города. Куда идти за праздничным настроением, пишут «Минск-Новости».

Октябрьская площадь

На Октябрьской площади горожан ждут с 12:00 до 23:00.

Площадка у Дворца спорта

Ярмарка «Калядны кірмаш» открыта с 11:00 до 23:00.

С 25 декабря с 18:00 до 19:00 тут покажут театральное шоу «Сказка в моменте».

Раковское предместье (ул. Раковская, 25, к. 1 и 2, вход в арку)

В новой рождественской локации гостей ждут с 12:00 до 23:00, ежедневно с 18:00 до 19:00 тут проходят театрализованные представления.

Верхний город

Ярмарка в Верхнем городе откроется 25 декабря и будет работать с 14:00 до 22:00, в этот же день с 17:00 до 17:30 и с 20:00 до 20:30 тут покажут первые в сезоне интерактивные представления «Бал новогодних желаний».

«Лидбир Двор»

(ул. Кульман, 1) Зарядиться праздничным настроением тут можно с 12:00 до 23:00.

«Песочница»

(ул. Куйбышева, 45) Гостей ждут с 13:00 до 22:00.

Фрунзенский район

ТЦ Maximus (ул. Лобанка, 94), 24 декабря — с 10:00 до 16:00.

Московский район

Парк имени М. Павлова, 24 декабря — с 12:00 до 16:00.

Октябрьский район

Ул. Чкалова, 7, 24 декабря — с 10:00 до 16:00.

Первомайский район

Ул. Руссиянова, 1, 24 декабря — с 10:00 до 16:00.

Заводской район

Ул. Нестерова, 58, 24 декабря: время работы торговых объектов — с 10:00 до 16:00 и концертная программа — с 12:30 до 15:00.

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