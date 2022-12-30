Что происходит с ценами на кофе в Беларуси? 30.12.2022, 12:24

Мировой рынок кофе находится в состоянии неопределенности.

В последние месяцы ценовая буря, разразившаяся на мировом кофейном рынке с начала 2022 года, постепенно улеглась. Однако рынок по-прежнему остается в состоянии неопределенности: наблюдается сокращение запасов кофейных зерен в ряде стран и падение экспорта из основных кофейных регионов. Подробнее о том, что происходит на мировом и белорусском рынках, ‒ в материале myfin.by.

Мировой рынок

Согласно данным Всемирного банка, в ноябре 2022 года по отношению к аналогичному месяцу прошлого года мировые цены на кофе основных коммерческих видов продемонстрировали падение: арабика подешевела на 17,3% (до 4,72 долл./кг), робуста ‒ на 15,4% (до 2,04 долл./кг). В сентябре робуста достигла ценового максимума в нынешнем году, а вот пиковое значение цен на арабику было отмечено в феврале (6,17 долл./кг).

По мнению аналитиков, мировой рынок кофе все еще остается в состоянии неопределенности, в том числе из-за того, что в основных странах-производителях были зафиксированы низкие урожаи. В Колумбии, например, урожай кофе пострадал из-за сильных дождей, в Бразилии — из-за заморозков и засухи. Засушливая погода также сказалась на производстве кофе в Уганде. Кроме того, сокращаются объемы запасов кофейных зерен во Вьетнаме, Гондурасе, Гватемале, Никарагуа.

В сентябре глава Бразильского национального совета по кофе Сайлас Бразилейро заявил, что к весне следующего года запасы кофе в стране могут сократиться до 7 млн мешков весом 60 килограммов каждый при норме от 9 до 12 млн. С подобными сообщениями выступили и крупные игроки рынка, в том числе Совет экспортеров кофе Бразилии (Cecafe).

В то же время ряд экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, отмечают: тотального дефицита кофе на мировом рынке вряд ли стоит ожидать, а тревожные заявления бразильских поставщиков могут быть спланированным маркетинговым ходом. Не исключено, что таким образом компании пытаются поднять цены на бирже ради дополнительной прибыли.

Объемы недополученного урожая и масштабы падения производства в Бразилии и других кофейных странах до конца оценить сложно, говорят аналитики. А вот сокращение экспорта ‒ неоспоримый факт. Особенно если смотреть не на страновую, а на региональную статистику.

Согласно отчету Международной организации по кофе (ICO) в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021-го мировой экспорт зеленого кофе просел на 2,5%.

Экспорт всех видов кофе из Мексики и Центральной Америки сократился на 14,6%, из Африки ‒ на 2,4%. В сентябре Уганда (крупнейший экспортер кофе в Африке) сократила поставки на 14% к аналогичному месяцу прошлого года. Экспорт из Южной Америки упал незначительно ‒ на 0,2%. В октябре отмечалось уменьшение поставок из Колумбии (-2,3%) и Перу (-9,4%). В то же время вырос экспорт из Бразилии (+1,1%) и Эквадора (+48,3%).

Объемы поставок из Азии и Океании остались практически на том же уровне, что и год назад. Рост в регионе не состоялся из-за падения экспорта из Вьетнама (-19,5%), который является крупнейшим мировым производителем и поставщиком кофе.

Кофейный рынок Беларуси

Отсутствие товарной статистики не позволяет в полной мере проследить объемы белорусского импорта кофе в 2022 году, однако известно, что за последние годы они заметно выросли в стоимостном выражении.

Так, в 2018 году наша страна заплатила за импорт кофе $42,4 млн, в 2019-м ‒ $46 млн, в 2020-м ‒ $53,2 млн, а в 2021-м ‒ уже $67,7 млн. По данным портала TrendEconomy, в 2020 году в рейтинге мировых импортеров, в котором значится 124 государства, Беларусь заняла 58-ю позицию, уступив по объемам закупки всем странам-соседям: России (12-е место), Польше (13-е место), Украине (30-е место), Литве (32-е место) и Латвии (52-е место).

В 2021 году основными поставщиками кофе в Республику Беларусь, согласно информации Национального статистического комитета, были Россия (стоимость импорта для РБ ‒ $27,3 млн), Италия ($11,5 млн), Германия ($8,5 млн), Бразилия ($2,6 млн), Турция ($2,1 млн). Примечательно, что большой объем поставок ($9 млн) не имеет конкретной страновой привязки. В отчете Белстата так и указано: «Страна неизвестна».

Кроме того, Беларусь импортировала кофе из Швеции, Вьетнама, Уганды, Нидерландов, Украины, Финляндии, Эфиопии, Франции, Польши, Колумбии, Индии, Перу и других стран.

Согласно Белстату в январе-ноябре 2022 года по отношению к аналогичному периоду 2021 года кофе подорожал в Беларуси на 19,94%. В ноябре 2022 года в сравнении с декабрем прошлого цены выросли на 24,67%, в сравнении с октябрем 2022-го ‒ упали на 4,38%.

По отношению к октябрю натуральный молотый кофе стал дешевле на 9,26%, растворимый ‒ на 0,15%. В ценовом выражении ситуация выглядит так: в ноябре средняя цена натурального молотого кофе, реализуемого в розничной сети, составляла 45,03 руб. (в октябре ‒ 50,18 руб.). Растворимый кофе продавался в магазинах и на рынках за 99,96 руб. (в октябре ‒ 100,12 руб.). Правда, следует учитывать, что Белстат считает цены за килограмм продукции.

По сравнению с весной, когда рынку пришлось существенно перестраивать логистику, ситуация на данный момент стабилизировалась. Белорусские импортеры, судя по всему, смогли решить основные логистические проблемы, поэтому ассортимент товара на полках отечественных магазинов весьма разнообразен.

Большой объем кофе на рынок Беларуси продолжает поставляться из Российской Федерации. Идут поставки и из европейских стран. По данным Comtrade, в третьем квартале кофе в Беларусь экспортировали Польша, Германия, Нидерланды, Литва, Финляндия, Турция.

Анализ ассортимента одной из крупных торговых сетей Беларуси показал, что на полках имеется большой выбор зернового, молотого и растворимого кофе. Список стран-производителей и брендов также довольно широк:

Россия (Jacobs, Nescafe, Veronese, «Жокей»);

Италия (Lavazza, Illy, Pellini);

Германия (Mövenpick, Dallmayr, Eilles Kaffee);

Швеция (Löfbergs);

Польша (Aroma Gold);

Австрия (Alvorada).

Есть на прилавке и товар белорусского производства (Barista, Fusion Coffee), в том числе и кофе в зернах.

Что касается заведений общественного питания, то здесь цены на кофе в ноябре текущего года по отношению к декабрю 2021-го выросли на 17,88%. А вот по сравнению с предыдущим месяцем произошло падение ‒ минус 0,35% к уровню октября этого года.

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