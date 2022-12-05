Ящерица с «зубами-бритвами» переписала историю целого вида
- 5.12.2022, 10:06
- 2,216
Об этой особи ученые почти ничего не знали.
Ученые изучили останки ящерицы с острыми, как мясницкий нож, зубами. Согласно исследованию, она настолько стара, что отодвигает происхождение современных ящериц и змей на 35 млн лет назад, пишет «Хайтек».
Палеонтологи обнаружили окаменелые останки крошечной рептилии с острыми как бритва зубами в хранилище Музея естественной истории в Лондоне. Они находились там с тех пор, как в 1950-х годах его обнаружили в карьере недалеко от Бристоля, Англия. Об этой особи ученые почти ничего не знали.
В рамках нового исследования эксперты проанализировали окаменелость и обнаружили, что ящерица жила примерно 202 млн лет назад, в конце триасового периода (от 237 млн лет до 201 млн лет назад). Компьютерная томография (КТ) окаменелости помогла исследователям понять, что ящерица относится к типу Squamata — крупнейшему отряду рептилий. В него входят ящерицы, змеи и группа безногих амфисбенских ящериц.
По словам ученых, ископаемое достаточно маленькое, чтобы «поместиться на ладони». В распоряжении экспертов был трехсантиметровый череп с челюстью, полной острых зубов. Из-за небольшого размера окаменелости исследователям пришлось использовать менее инвазивные методы для изучения ящерицы. Когда нашли ископаемое, их еще не было.
Ученые назвали окаменелость Cryptovaranoides microlanius, название вида означает «маленький мясник», а род — «скрытый» и «похожий на ящерицу».
Возраст C. microlanius переписывает происхождение современных ящериц и змей, пишут ученые. Похоже, чешуйчатые животные жили на 30 млн лет раньше, чем считалось ранее. По словам авторов исследования, открытие «помогает дополнить картину» эволюции чешуек.