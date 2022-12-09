У матери детей Шойгу забрали ВНЖ в Литве 9.12.2022, 15:59

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Елене Каминскас также запретили въезд в Шенгенскую зону.

Суд в Вильнюсе признал законным решение МВД Литвы лишить вида на жительство Елену Каминскас (Шебунову), которую называют матерью двух детей министра обороны России Сергея Шойгу. Также ей запретили въезд в Шенгенскую зону на три года, сообщает LRT.

По данным Отдела расследований LRT, у Е. Шебуновой уже с 2017 года был вид на жительство в Литве. После заключения брака с Шебуновой литовский бизнесмен Адольфас Каминскас удочерил ее дочь, и в 2019 году девочка стала гражданкой Литвы.

О ее муже The Insider также писал — издание выяснило, что до брака с Шебуновой литовец держал небольшую фирму по продаже мопедов и запчастей. После женитьбы он стал быстро богатеть и стал бенефициаром нескольких литовских предприятий, владеющих активами на сумму около 20 млн евро в нескольких частях Вильнюса.

Елена Шебунова когда-то работала бортпроводницей летного отряда МЧС России. The Insider еще в 2019 году написал, что после начала романа с Шойгу, в то время главой ведомства, стюардесса стала владелицей компаний, которые получали многомиллионные контракты от МЧС и Минобороны, и заработала себе на особняк на Рублевке.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос также о лишении Адолфаса Каминскаса литовского гражданства. Как пишет LRT, в дополнение к литовскому он получил и российский паспорт, однако так и не представил властям Литвы права на двойное гражданство в отведенный законом шестимесячный срок.

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