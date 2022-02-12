Отогрев авто в мороз: как это делают и сколько стоит 12.02.2022, 13:31

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Советы белорусским водителям.

Когда журналисты abw.by писали материал об автомобильных услугах с выездом, то наткнулись на любопытное предложение – отогрев замерзшего автомобиля. Казалось бы, весна уже барабанит в дверь, но наверняка до апреля еще будет несколько по-настоящему зимних дней с минусом на термометре. Так что журналисты решили узнать об этой услуге подробнее – ее предлагают несколько СТО и предпринимателей.

"Задумался об этом после того, как пришлось отогревать свою машину"

Обычно, если автомобиль замерзает, водители пытаются обойтись народными и не всегда безопасными методами: греть топливный фильтр газовыми горелками, поливать кипятком, согревать феном и т.д. Если это не помогает, единственный выход – звонить в службу эвакуации и везти машину в теплое место, на паркинг или СТО, где она отогреется, в ней прочистят топливную систему и заменят фильтр. Больше всего проблем морозы доставляли водителям большегрузов – в теплый паркинг не поставишь, а на морозе отогревать их сложнее и дольше.

Несколько предпринимателей в Минске предлагают отогреть автомобиль с помощью тепловой пушки. Для белорусов этот способ удивителен, а для россиян – нормальная практика, предложений подобной услуги очень много и в Москве, и в центральной части страны.

Общий принцип следующий: автомобиль накрывается плотной тканью и отогревается тепловой пушкой. Пушка может быть газовой или работать на дизельном топливе. Перед началом процедуры специалист находит причину, по которой машина не заводится. В некоторых случаях проблема может быть банально в слабом аккумуляторе, и тогда будет достаточно обычного "прикуривания", но если загустело масло или замерзло топливо в системе, потребуется полноценный прогрев и замена топливного фильтра.

Один из предпринимателей занимается пескоструйной очисткой поверхностей и три года назад сам столкнулся с тем, что машина замерзла, ее пришлось отогревать:

"После того как потренировался несколько раз на своем авто и на авто знакомых, подумал: а почему бы не помогать другим? На основной работе зимой у меня не сезон, тепловая пушка была. В строительном магазине купил вентиляционную гофру, взял дома несколько ненужных покрывал и дал объявление. Я отогреваю только легковые машины и микроавтобусы, потому что с фурами гораздо дольше и сложнее. Среди моих клиентов – только владельцы дизельных машин. Первые звонки начинают поступать с первыми заморозками, как правило, от людей, которые не перешли вовремя на зимнее топливо. Дальше количество заявок увеличивается с усилением морозов – от минус 15-20 градусов работы становится больше".

В среднем процедура отогрева занимает до часа в зависимости от того, какой автомобиль, есть ли защита двигателя и т.д.

"Расценки за отогрев по Минску – от 70 до 100 рублей. Кто-то устанавливает эту стоимость за час, кто-то – по результатам работы. Есть машины, которые в сильные морозы приходилось отогревать несколько часов, но такие ситуации встречались нечасто".

Спрос на услугу в мороз вовсе не ажиотажный, в среднем в день бывает 2-3 звонка, из которых 1-2 человека потом могут попросить приехать.

"Обычно человек утром встает, чтобы поехать на работу, и обнаруживает, что машина не заводится. Вызвать нас могут и вечером, если машина замерзла, пока владелец был на работе. В целом какого-то конкретного времени, когда у нас в мороз прямо вал заявок, нет".

По словам специалиста, при таком способе прогрева риска повредить авто нет, если работает человек с опытом.

"Никаких проблем с ЛКП при таком способе прогрева быть не может, потому что резких перепадов температур при этом способе нет. Температура под капотом поднимается постепенно, как если бы вы завели автомобиль и поехали, достигает около 15 градусов. Так как на выходе из гофры воздух горячий, надо смотреть, чтобы не расплавить пластиковые детали и не повредить топливные магистрали".

В целом, по мнению предпринимателя, рассматривать в нашей стране эту услугу как заработок смысла нет из-за непостоянного спроса. Например, в позапрошлом году клиентов из-за теплой погоды не было вообще, прошлой зимой были сильные морозы, но недолго, а эта зима опять оказалась мягкой, в феврале критических морозов уже никто не ожидает.

"Мы помогаем людям и рекламируем свой основной бизнес"

Еще один предприниматель, объявление которого мы нашли в соцсетях, помогает владельцам всех авто, от легковых до грузовых. Мужчина занимается ремонтом бензо- и электроинструмента и через отогрев авто заодно рекламирует свой основной род деятельности.

"У нас было основное оборудование – газовая горелка, пусковое устройство. Мы подумали: почему бы не попробовать? Несколько заявок сделали бесплатно, потом стали брать деньги. Звонят нам в основном владельцы дизельных легковушек, немало заявок в морозы от водителей грузовиков, но грели и бензиновые машины – люди обращались с жалобами на то, что у них замерз антифриз. Основная часть клиентов звонит со стоянок возле дома или офиса. Приходилось отогревать машины и на МКАД, но, как правило, если машина завелась, во время движения вряд ли заглохнет, если не случится поломка или не закончится топливо.

Звонить по этой услуге начинают, когда температура опускается примерно до 8 градусов мороза. Обычно это происходит из-за того, что человек вовремя не перешел на зимнее дизтопливо. Мы в таком случае советуем ему заправиться "Арктикой" и покататься минут 20, чтобы машина хорошо прогрелась.

В прошлом году заказов было много, потому что были морозы, а в этом мы еще ни разу не выезжали на отогрев. И хотя в декабре понижение температуры было, но всего несколько дней, то есть смысл человеку тратить деньги, когда через день-два будет оттепель и машина заведется? В такую погоду люди, как правило, нуждаются не в отогреве, а в "прикуривании" или подзарядке аккумулятора, который не может прокрутить стартер. Поэтому мы можем дать совет, как завести машину без нашей помощи. Как правило, люди перезванивают и говорят, что у них все получилось".

В прошлом году в морозы звонило около трех человек за сутки, и предприниматель выставлял цену 80 рублей за час. В этом году, так как выездов не было, цену он назвать затрудняется.

"Как правило, за час машина отогревается, но, как я уже говорил, отогрев требуется не всегда. Иногда мы просто "прикуриваем" машину, и она заводится, стоить это будет дешевле. Но даже 80 рублей – это не такие колоссальные деньги, чтобы считать их источником дохода".

"Эвакуатор и отогрев в помещении выйдут дешевле, чем везти все оборудование"

В теории в мороз ничто не мешает автомобилисту вызвать эвакуатор и отвезти автомобиль на СТО, где ему заменят топливный фильтр, а за время, проведенное в тепле, машина отогреется. Но на станцию тоже лучше записаться заранее, а куда еще везти машину в тепло? В целом по Беларуси нам удалось найти четыре фирмы по отогреву авто, одна из которых находится в Витебске. Компания занимается эвакуацией автомобилей, а отогрев является дополнительной услугой в зимнее время:

"Дизельными пушками мы отогреваем большегрузные машины, а легковые дешевле отвезти на эвакуаторе в наш теплый бокс и оставить там примерно на час. То есть в общей сложности, чтобы отогреть легковой автомобиль, потребуется около двух часов, на грузовой автомобиль уходит от трех часов. Если говорить о ценах, за легковушку придется отдать от 120 рублей, за грузовую машину – от 150-200 рублей".

По словам сотрудника компании, в плане отогрева авто в Витебске конкуренции в целом нет. Но он повторяет ту же мысль, которую озвучивали его минские коллеги: бизнес на этом не построишь, потому что высокий спрос на услугу длится не больше недели.

Еще одна СТО в Минске также приводит автомобиль в чувство, доставив его в свой бокс на эвакуаторе и прочистив топливную систему. Стоить это будет около 150 рублей, если автомобиль забирать будут из столицы. Стоимость нового фильтра в услугу не входит.

"Сейчас клиентов по этой услуге нет. Обычно спрос появляется в начале сезона, когда люди только переходят на зимнюю солярку, и при температурах ниже минус 20 градусов. В этот период в день к нам приезжает 3-4 автомобиля", – рассказали на станции.

Вместо вердикта

Как прогнозируют синоптики, в феврале в Минске не ожидается морозов ниже 8-10 градусов. Сейчас на АЗС продается исключительно зимнее дизельное топливо, которое рассчитано на работу при температуре до минус 20 градусов, и "Арктика", которая выдерживает морозы до минус 32, поэтому проблем с запуском двигателя у автомобилистов быть не должно. Если же вы боитесь, что автомобиль не заведется из-за старого и слабого аккумулятора, можно отнести батарею на ночь в тепло или "прикурить" АКБ.

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