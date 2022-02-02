«Черный лебедь» с ковидными шипами: как Лукашенко заражает всех «омикроном» 1 2.02.2022, 8:43

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Белорусам нужно спасать своих детей.

Белорусские поликлиники просто захлебываются от наплыва пациентов с «омикроном». Начала поступать информация, что в Минске наблюдаются проблемы с вызовом «скорой». Медики считают, что новая волна COVID-19 может привести к коллапсу белорусской системы здравоохранения.

Сайт Charter97.org собрал мнения читателей на тему вспышки «омикрона» в Беларуси.

«Победили же этот ковид в нескольких странах, где рулят умные люди. Ясное дело, что ситуация в мире с этой заразой сложная, а у нас она усугубляется непрофессиональными действиями руководства и наплевательским отношением к белорусскому народу».

«Белорусам сегодня нужно спасать своих детей от идиота Лукашенко, который хочет заразить каждого».

«Тем временем Лукашенко делает все, чтобы медики ехали за высокой зарплатой в другие страны».

«Когда государство принимает невыполнимые на практике законы, происходят три вещи. Первая — молчаливое соглашение между органами контроля и гражданами («вы не соблюдаете, мы не замечаем»). Второе — утрата уважения граждан к такому государству (как можно уважать неадекватов?). И третье — выборочное применение невыполнимых требований контролирующими органами в личных целях (самая обычная коррупция)».

«Никто не ожидал, что «черный лебедь» прилетит так рано. Да еще и с ковидными шипами».

«В белорусских школах катастрофа вообще, но почему-то до этого никому нет дела. Начиная от родителей и заканчивая министерством образования — все предпочитают молчать, а промежуточная ступень — учителя и администрации школ, то эти вообще готовы идти на все тяжкие преступления против всего нашего будущего населения, наших подрастающих детей. Скажете, что некоторые родители чем-то обеспокоены? Так почему не вышли массово бастовать против нарушения прав человека? Все молчат и болеют».

«Увы, надежда только на то, что большинство населения уже переболели за два года пандемии и те, кто выжил, имеют в крови Т-клетки, способные «видеть» омикрон и воспроизводить антитела, ну и конечно, то, что патоген относительно легко поражает носоглотку, но не убивает легкие. Плохая новость в том, что маленькие дети попали под атаку омикрона и это самое опасное, что есть в этой волне пандемии. Уже стало ясно даже последним ябатькам, что надежд на эффективную медицину у граждан таких стран, как лукашенковская Беларусь, нет. Оказывается, свобода не всегда гарантирует хорошую жизнь, но отсутствие свободы точно не гарантирует даже саму жизнь».

«Если уничтожить медицину, то любой вирус становится смертельным. Вот где ФАПы в деревнях?! А ведь они же были! Да и число больничных коек за время правления Лукашенко сократилось почти в два раза (интернет вам в помощь). Наше здравоохранение, как утверждает известный колхозан, может и лучшее в мире. Но только при условии, что ты здоров».

«Впечатление такое, что медики начинают находить отмазки сродни коммунальщикам — к зиме подготовились, но снег выпал внезапно. Есть такая мера — локдаун. Или лучше трактором и водкой?»

«По итогам 2021 года у меня сложилось такое ощущение, что у нас в Беларуси под руководством нынешнего колхозана быть продуктивным, развиваться и не останавливаться на достигнутом удалось только ковиду. А этот тип, заявляя, что болен, лезет везде без маски. Как же это все мерзко и противно смотреть».

«Лукавый усилил эпидемию в стране тем, что создал гнойную пирамиду, стержнем которой является гнойная вертикаль из холуев и с лукавым на вершине. Если этот гной не удалить он еще много жизней унесет. Вдобавок к пандемии в стране он еще в войнушку желает поиграть чужими жизнями».

«Поймите, «победители» «всего и вся» из сторонников мозаичного психопата болеют и мрут так же, как и «побежденные», а, наверное, и лучше. Ведь они не признают масочного режима, самоизоляции, а лечатся водкой, трактором, хоккеем и парадом, пресс-конференциями, заседаниями, торжественными мероприятиями в честь мозаичного. Но самое смешное, что все за понюшку табака.

Минздрав фальсифицирует диагнозы и заключения о смерти заболевших ковидом и умерших от ковида в угоду нелегитимному. Чиновники борются с масочным режимом, срывая наклейки в общественном транспорте и общественных местах с информацией о противоэпидемиологических мероприятиях. И всю эту дурь, все это зазеркалье, весь этот скотный двор, разрывая на себе тельняшку и вырывая копытами землю, защищает КГБ и бандформирования из ГУБОПа.

«Т.е. чинуши официально расписались в том, что в стране полный коллапс и «государство» со своими ФСЗН и Минздравом просто недееспособны. Мол, идите на больничный за свой счет, а работодатель пусть из своего кармана больничный оплачивает, если захочет. Так может нам и налоги не платить? А зачем, если уже медпомощи и больничных просто нет!»

«У меня нет денег на платный тест. Ребенок с высокой температурой, вызвали врача, врач сказал, что тест сделали бы только в том случае, если у соседа по парте подтверженный ковид. Поэтому у нас самая лучшая статистика».

«На здоровье одного хитрозачеса тратится больше, чем на весь народ Беларуси».

«Фашисты захватили власть. Идет плановое уничтожение народа. Ковид просто им помогает. Мы же видим, сколько знакомых умирает. Сколько болеет, не имея возможности попасть в больницу. Мы видим, какое обслуживание и лечение в наших больницах (лечкомиссия сюда не входит). Вот, что дал нам холоп и шизофренник у руля с 1994 года».

«Посмотрите, что творится в поликлиниках. На вопрос, почему работает два инфекционных кабинета, ответ — некому работать, все как только заканчивают мед. — сразу уезжают. Да и люди сами виноваты, масок никто не носит, пока на себе не почувствуют. Но бывает уже поздно. Здоровья всем».

«Сегодня: «Можно никого не тестировать все равно все переболеем». Завтра: «Можно снег зимой с улиц не убирать — весной все равно растает». А в конце что? Я так понимаю, это вся «программа на ближайшую пятилетку» или что-то еще будет?».

«Смотрю — по фейковой статистике идет уменьшение заболеваемости ковид, а это просто не делают тестов! Ябатьки, вам же тоже их не будут делать, вы тоже болеете. Сколько вы еще будете славить этого сумашедшего убийцу и отмороженного маньяка?».

«После выступления хитрозачеса по ТВ на следующий день в автобусах появилась куча бессмертных без масок. Лукавый сказал: «маски долой» и короновирус покорился».

«Уже давно нет никакого смысла смотреть, а тем более анализировать статистику от лукавого. Примите за основу цифры адекватных соседей с поправкой в худшую сторону и просто берегите себя».

«Каждый должен думать сам о себе в первую очередь. И соблюдать элементарные меры. Маска, обработка рук, социальная дистанция. Никто о нас не думает и не будет думать. Только мы сами о себе».

«Все эти Караники и ему подобные —это сегодняшние доктора Менгеле. Но тот нацистский изверг убивал людей по убеждениям, а эти, «дававшие клятву Гиппократа», убивают белорусов из-за собственной трусости, страха за свои портфели, должности, зарплаты и привилегии. Для этих чиновников от медицины стопка купюрок в портмоне всегда несравнимо дороже жизней сотен и тысяч (да хоть миллион!) жизней людей».

«У меня в голове не укладывается. Неужели людям не проще потерять пару дней оплаты на работе и выслушать вопли от начальства, пожав плечами, мол, «а что я могу сделать, если там очередь 200 человек, и к врачу не пробиться», чем стоять часами на ветру да в заразной толпе ради этого больничного? Да горел бы он гаром. Неужели все эти люди настолько трусливы? До какой же степени эта рабская психология впиталась им в кровь. Нормальное начальство и так поймет, что в стране творится и даст пару дней и без больничного оклематься. А на ненормальное давно пора бросать горбатиться, пока оно вас на два метра под землю не отправило!"

«Ну, поставят прогул. И что? Мир рухнет? А вот омикрон прогул не поставит. Просто всю жизнь (если выживешь) потом будешь последствия разгребать. И что тебе важнее — твое здоровье или довольная морда начальничка?», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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