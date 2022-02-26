10 вдохновляющих фильмов, в которых российской армии дали «люлей» 5 26.02.2022, 22:26

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Про нынешних героев Украины тоже снимут фильмы.

В Украине полным ходом идет вторжение РФ. Для тех, кто смог добраться в более-менее тихое место и захватил с собой ноутбук, «Новое время» сделало подборку фильмов как раз под настроение.

Украинцы выстоят и победят.

И когда-нибудь про февраль 2022 года будут снимать фильмы. О героизме армии, которая давала отпор превосходящим силам противника, и многочисленных выдающихся поступках обычных граждан.

Ну а пока, если вы в безопасности, для поднятия настроения посмотрите, что-то из этого списка фильмов. Про то, как русской армии неоднократно надирали зад.

Рэмбо 3

Классический фильм, который однозначно рекомендован к просмотру всем желающим насладиться эпичной расправой над злобными кэгэбешниками, ордами русскоговорящих орков с калашами и т. д.

Во всей франшизе про Рэмбо именно третий фильм считается самым слабым. И даже — самым тупым. Он полон исторических и технических ляпов, а американский пафос просто зашкаливает.

Но на текущий эмоциональный фон кадры лохматого Сильвестра Сталлоне, фактически в одно лицо разносящего русских просто колоннами, ляжет хорошо.

Самолет президента

Шикарный боевичок 1997 года, который давно стал классикой жанра. Его поставил немец Вольфганг Петерсен (Бесконечная история, Подводная лодка, Враг мой, На линии огня, Идеальный шторм, Троя).

Харрисон Форд (еще в статусе суперзвезды) играет американского президента, самолет которого захватывают русские военные во главе с полным отморозком в блестящем исполнении Гэри Олдмэна.

В итоге американский президент навешивает русским люлей. Красиво и наглядно.

Киборги

Фильм о подвиге защитников Донецкого аэропорта в комментариях и рекомендациях не нуждается.

Если вдруг еще не смотрели, то сейчас самое время.

Пять дней в августе

Несколько простоватенький и напоминающий политическую агитку, но от этого не менее вдохновляющий фильм 2011 года. Спродюсированный грузинскими бизнесменами и снятый режиссером Ренни Харлином (Крепкий орешек-2, Скалолаз) фильм рассказывает о российском вторжении в Грузию в 2008 году.

Подвиги российской армии и в особенности чеченцев показаны в эпическом масштабе. Но главные герои (включая американского репортера и группу натовских солдат) побеждают.

Красный рассвет

Классический милитаристский боевик времен Холодной войны, который дико ненавидели в СССР и крайне не любят в современной России.

И не зря.

Фильм описывает гипотетическую Третью мировую. Русские высаживаются в Америке, а сопротивление им оказывают бравые жители американской глубинки.

В молодых лицах американских героев с некоторым трудом можно узнать Патрика Суэйзи и Чарли Шина.

Кстати, у этого фильма есть римейк 2012 года с Крисом Хэмсфортом в главной роли. В этом фильме в США вторгаются не русские, а вояки из Северной Кореи, однако, позже выясняется, что за ними стоят ультраправые русские националисты.

Доказательство жизни

Этот фильм, конечно, в моем списке скорее для прикола. Сама по себе картина рассказывает о том, как жена похищенного в латиноамериканской стране американского инженера нанимает специалиста по переговорам с террористами для его спасения.

Но в начале фильма есть великолепный фрагмент о том, как бравый переговорщик (молодой Рассел Кроу) буквально вытирает ноги об отряд российского спецназа в Чечне. Красиво и элегантно.

120

Отличный турецкий фильм 2008 года. Он рассказывает историю о реальных событиях, имевших место в 1915 году во время Первой мировой войны. 120 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет оправляются в опасный поход через горы, чтобы доставить боеприпасы для турецкой армии перед решающим сражением с русскими войсками.

Очень сильное кино.

Атака легкой кавалерии

Фильм для ценителей классики. Черно-белое кино 1936-го. Классический Голливуд.

События разворачиваются в 1854 году во время Балаклавской битвы в Крыму. Английский офицер выясняет отношения с крымским ханом, который сначала был союзником Британской империи, а затем перешел на сторону России.

Миротворец

Классический боевик 1997 года с Джорджем Клуни и Николь Кидман в главных ролях. Ближе к финалу фильм превращается в типичный боевик с поимкой террориста в Нью-Йорке (причем, это террорист с Балкан), но поначалу существенная часть истории разворачивается в России. И главные герои успешно преодолевают сопротивление российской армии.

Хантер Киллер

Один из немногих американских фильмов, где русские не показаны как орда тупых орков. Наоборот, виден технологический уровнь русского военно-морского флота и даже показан определенный уровень героизма некоторых русских, которые пытаются остановить Третью мировую.

Но, если учесть, что эту самую Третью мировую по сюжету пытались развязать другие русские военные, которые захватили власть в стране и завладели ядерным оружием, то все становится на свои места.

Задницу целой толпе зарвавшихся русских вояк надирают четверо «морских котиков», тайно зашедшие им в тыл. Натяжек в фильме, конечно же, много. Но все-таки чуть меньше, чем в том же Рэмбо 3.