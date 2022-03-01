На Белорусской железной дороге начались диверсии 15 1.03.2022, 15:17

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Цель — блокировка движения российской техники.

«Еврорадио» сообщает о диверсиях на Белорусской железной дороге. Цель — сорвать перевозки российских войск и вооружений в Беларуси. Акции, направленные на блокировку движения, были проведены на участках обслуживания Барановичского и Гомельского отделений Белорусской железной дороги. Там была нарушена работа светофоров и стрелок. Мелкая акция состоялась и на Могилевщине, где было проведено закорачивание рельсовых цепей (подобные акции уже происходили в 2020-2021 годах).

Утверждается, что Российская железная дорога запретила движение своих военных поездов в Беларуси в ночное время. Официальной информации о происшествиях на Белорусской железной дороге нет.

Как известно, российские войска, находящиеся в нашей стране, используются в агрессии против Украины.

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