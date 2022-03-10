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Великобритания объявила о намерении предоставить Украине системы ПВО

  • 10.03.2022, 0:01
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Великобритания объявила о намерении предоставить Украине системы ПВО

Лондон также выступает за полный запрет на платежную систему SWIFT в России.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила в среду, 8 марта, что ее страна поставит Украине системы ПВО.

Как сообщает Newsru со ссылкой на CNN.

Министр отметила, что Великобритания пытается избежать прямой конфронтации между Россией и НАТО, к которой привело бы создание беспилотной зоны над Украиной. Но, по словам Лиз Трасс, современные системы противовоздушной обороны являются лучшей альтернативой "закрытому небу".

Лиз Трасс также заявила, что Великобритания выступает за полный запрет на платежную систему SWIFT в России.

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