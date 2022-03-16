Жители Бреста: По всему городу уже три часа громыхают какие-то выстрелы и взрывы 3 16.03.2022, 14:39

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Что происходит?

В Бресте уже три часа слышно как громыхают какие-то выстрелы и взрывы.

Подписчики «Беларусь за МКАДом» сообщают, что по всему городу слышны то ли взрывы, то ли залпы. Если раньше учения артиллеристов слышны были только в Южном, недалеко от полигона, то теперь шум слышен в Ковалевке, Прилуках, Задворцах, Жабинке и других районах.

«В Задворцах никогда раньше не было слышно взрывов с полигона, а сейчас как-будто совсем рядом».

«В Прилуках стены трясутся в домах, лукашенковские вояки шумят».

«Я в Жабинке, у нас слышно иногда может 10 секунд тишины и опять бахает».

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