Жители Бреста: По всему городу уже три часа громыхают какие-то выстрелы и взрывы

Жители Бреста: По всему городу уже три часа громыхают какие-то выстрелы и взрывы3
- 16.03.2022, 14:39
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Что происходит?
В Бресте уже три часа слышно как громыхают какие-то выстрелы и взрывы.
Подписчики «Беларусь за МКАДом» сообщают, что по всему городу слышны то ли взрывы, то ли залпы. Если раньше учения артиллеристов слышны были только в Южном, недалеко от полигона, то теперь шум слышен в Ковалевке, Прилуках, Задворцах, Жабинке и других районах.
«В Задворцах никогда раньше не было слышно взрывов с полигона, а сейчас как-будто совсем рядом».
«В Прилуках стены трясутся в домах, лукашенковские вояки шумят».
«Я в Жабинке, у нас слышно иногда может 10 секунд тишины и опять бахает».