«Без рук, ног, ушей, глаз»: в каком состоянии привозят российских солдат в белорусские больницы 39 17.03.2022, 9:53

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Многие — 2003 года рождения.

С начала войны раненых российских военных доставляют в больницы Мозыря и Гомеля, сообщает «Немецкая волна».

Также полевой госпиталь развернули в Наровле. Наши источники рассказали нам, в каком состоянии поступают раненые: часто - «без рук, ног, ушей, глаз». Некоторых военных привозят из медсанбатов с нарушением сроков эвакуации, уже с гангренами.

Некоторые из пациентов провели без еды до пяти суток, дезориентированы, не представляют, где находятся, просят позвонить родителям.

«Есть пациенты 2003 года рождения, из бедных регионов России. По сути, дети», - говорит один из собеседников издания.

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