Команда Навального призвала россиян выйти 6 марта на митинги против войны 1 4.03.2022, 17:19

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Начало — в 14.00 на главных площадях российских городов.

Команда российского оппозиционного политика Алексея Навального призвала россиян выйти 6 марта по всей стране на митинги против войны.

Начало — в 14.00 на главных площадях российских городов.

«Выходите против войны. Против Путина. За Россию, у которой есть будущее.

Призывайте каждого, до кого есть шанс достучаться. Возможно, это последний шанс остановить падание в глубочайшую пропасть.

С каждым днем будет становиться только хуже. Больше нет времени на страх», — говорится в сообщении команды Навального.

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