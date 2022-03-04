Команда Навального призвала россиян выйти 6 марта на митинги против войны

Команда Навального призвала россиян выйти 6 марта на митинги против войны1
- 4.03.2022, 17:19
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Начало — в 14.00 на главных площадях российских городов.
Команда российского оппозиционного политика Алексея Навального призвала россиян выйти 6 марта по всей стране на митинги против войны.
Начало — в 14.00 на главных площадях российских городов.
«Выходите против войны. Против Путина. За Россию, у которой есть будущее.
Призывайте каждого, до кого есть шанс достучаться. Возможно, это последний шанс остановить падание в глубочайшую пропасть.
С каждым днем будет становиться только хуже. Больше нет времени на страх», — говорится в сообщении команды Навального.