закрыть
4 марта 2022, пятница, 17:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Команда Навального призвала россиян выйти 6 марта на митинги против войны

1
  • 4.03.2022, 17:19
  • 3,124
Команда Навального призвала россиян выйти 6 марта на митинги против войны

Начало — в 14.00 на главных площадях российских городов.

Команда российского оппозиционного политика Алексея Навального призвала россиян выйти 6 марта по всей стране на митинги против войны.

Начало — в 14.00 на главных площадях российских городов.

«Выходите против войны. Против Путина. За Россию, у которой есть будущее.

Призывайте каждого, до кого есть шанс достучаться. Возможно, это последний шанс остановить падание в глубочайшую пропасть.

С каждым днем будет становиться только хуже. Больше нет времени на страх», — говорится в сообщении команды Навального.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Плохие танцоры
Плохие танцоры Ирина Халип
Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг
Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг Владимир Халип
Главное – остановить Путина
Главное – остановить Путина Леонид Невзлин
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина