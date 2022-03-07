Украина считает неприемлемым предложение по эвакуации украинцев в РФ и Беларусь
- 7.03.2022, 12:16
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Киев требует гумкоридоров на украинской территории.
Украинская сторона считает предложение российских властей по организации гуманитарных коридоров с выездов украинцев в Беларусь и Россию неприемлемым. Об этом вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила марта, передает корреспондент издания "Гордон" на брифинге.
Вчера в половине первого ночи украинская сторона получила письмо из РФ, в котором они предложили, учитывая личную просьбу президента Франции Эммануэля Макрона, объявить режим тишины с 10.00 7 марта и открыть следующие гуманитарные кордоры:
Киев–Гостомель–Раковка–Сосновка–Иванков–Ораное–Чернобыль–Гдень– Гомель. С последующей доставкой авиацией в РФ;
Харьков–Нехотеевка–Белгород. Далее ж/д и автотранспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;
Сумы–Суджа–Белгород. Далее ж/д и автотранспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения.
"Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди в Беларусь, чтобы потом самолетами лететь в РФ", – сказала Верещук, добавив, что российские власти манипулируют именем Макрона в вопросе открытия гуманитарных коридоров.
Украинская сторона отправила россиянам свое видение гуманитарных коридоров:
из городов Буча, Бородянка, Ирпень, Дымер, Иванков Киевской области в направлении Киева с последующим выездом железной дорогой во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск.
Мариуполь–Портовское–Мангуш– в обход Никольского –Республика–Розовка–Бильмак–Пологи–Орехов–Запорожье;
Волноваха–Валерьяновка–Новондреевка–Кирилловка–Угледар–Покровск;
Сумы–Голубовка–Ольшана–Недрыгайлов–Коровинцы–Ромны–Андреяшевка–Лохвица–Лубны–Полтава;
Изюм–Грушоваха–Панютино–Лозовая;
Балаклея–Гусаровка–Первомаский;
из сел Липцы и Стрелечье (Харьковской области) в Мерефу;
из Харькова во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск.
Также в Украине провели подготовку по доставке гуманитарных грузов в Мелитополь и Бердянск Запорожской области, Херсон, Сумы, Мариуполь, Волноваха Донецкой области, что также требует открытия гуманитарных коридоров, добавила Верещук.
"Мы требуем от РФ принять варианты наших маршрутов, а также установить режим прекращения огня. Мы требуем от РФ открыть возможности для гумкоридоров, по которым будут ехать гуманитарные грузы с медикаментами и продуктами", – добавила она.