EPAM перестал нанимать сотрудников в белорусский офис 1 9.03.2022, 23:00

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Беларусь долгое время была самой крупной локацией производственных специалистов компании.

Беларусь исчезла из раздела «вакансии» на сайте EPAM, заметил dev.by. Означает ли это, что EPAM перестал нанимать сотрудников в белорусский офис?

Комментарий EPAM:

– В связи с тем что большая часть клиентов накладывает все больше ограничений на работу из Беларуси, дополнительный найм сотрудников на этом рынке приостановлен. Мы приглашаем специалистов, заинтересованных в работе с EPAM, присоединяться к компании в других наших офисах с возможностью дальнейшего перевода в белорусское подразделение, если клиентские ограничения изменятся.

Беларусь входила в топ-5 самых популярных локаций в EPAM по числу вакансий. В августе прошлого года Аркадий Добкин заявил, что компания не собирается уходить из Беларуси. В октябре Добкин повторил, что EPAM продолжит работать в Беларуси, будет стремиться улучшить условия для местных сотрудников.

Беларусь долгое время была самой крупной локацией производственных специалистов EPAM. По итогам прошлого года этот статус перешел к Украине. Из-за войны Украины теперь тоже нет в списке локаций EPAM для найма.

Кроме того EPAM убрал все вакансии для желающих работать в России. На днях компания заявила, что приостанавливает работу с клиентами из России и выделит 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь для 14 тысяч своих сотрудников и их семей в Украине.

Не только EPAM обнулил вакансии после начала войны в Украине.

Компания Wargaming на своем сайте вообще убрала вакансии для всех локаций.

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