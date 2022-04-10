Христо Грозев: Взаимные обвинения Пескова и Кадырова — это важный симптом 10.04.2022, 13:36

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Христо Грозев

Из-за войны в России произошел раскол внутри элиты.

Российские политические элиты и силовики начали жесткую конкуренцию, чтобы обеспечить себе будущее у России с Путиным или без.

Об этом в интервью BBC рассказал расследователь группы Bellingcat Христо Грозев, передает 24 канал. По его словам, взаимные обвинения Пескова и Кадырова, это симптом того напряжения и стресса, который сейчас переживает российская элита и силовики.

«Раскол внутри них неизбежен. Это результат невыполненной стратегии, которую кто-то продал Кремлю. Поэтому сейчас ищут крайнего и потому в такой ситуации все обвиняют друг друга и борются за свою безопасность и будущее, некоторые даже выбирают будущее без Путина», – пояснил журналист.

Он подчеркнул, что именно это приводит к неизбежному разделению внутри элит и силовиков. Часть из них хотят гарантировать себе безопасное место после крушения системы, а другая часть хочет продлить свою комфортабельную жизнь.

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