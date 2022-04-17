В Донецкой филармонии обманом мобилизовали в так называемую армию «ДНР» всех музыкантов 21 17.04.2022, 10:48

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Их позвали на съемки сюжета для ТВ, а вместо этого отправили на фронт.

В Донецкой Филармонии обманом мобилизовали в так называемую армию «ДНР» всех музыкантов. Людей пригласили якобы для съемок сюжета на ТВ, а на месте объявили, что они будут отправлены на фронт. Об этом пишет украинский блогер Денис Казанский в «Фейсбуке»:

— Далее их без всякой подготовки бросили в Мариуполь, где фактически использовали в качестве приманки для выявления огневых точек «Азова».

Некоторые музыканты уже погибли. В частности, известный джазовый исполнитель Николай Звягинцев.

В соцсетях у людей шок, даже любители Россиюшки понимают, что музыкантов просто безжалостно отправили на мясо.

Надеюсь, теперь все, кто ходил на «референдум» в 2014 году и требовал «республику», довольны.

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