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Ремесленник из Лиды оборудовал самогонный мини-завод прямо в центре города

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  • 21.04.2022, 9:21
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Ремесленник из Лиды оборудовал самогонный мини-завод прямо в центре города

У него изъяли 1000 литров браги.

Незаконное производство алкоголя милиция обнаружила прямо в центре Лиды. Владельцем подпольного цеха оказался 63-летний ремесленник, сообщает МВД.

Под мини-завод по производству самогонки он переоборудовал хозяйственную постройку на частном подворье дочери. Милиционеры изъяли самогонный аппарат, а также конфисковали более 1000 литров браги.

Кроме того, в гараже ремесленник хранил 100 литров уже готового к употреблению самогона.

Образцы спиртосодержащей жидкости направлены на экспертизу. Проводится проверка.

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