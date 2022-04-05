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Минобороны Британии опубликовало карту боевых действий в Украине

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  • 5.04.2022, 20:04
  • 9,748
Минобороны Британии опубликовало карту боевых действий в Украине
Фото: Getty Images

На карте приведена последняя разведка о ситуации в стране.

Министерство обороны Великобритании обнародовало карту российского вторжения в Украину по состоянию на вторник, 5 апреля. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в Twitter.

«Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается. На карте ниже приведена последняя разведка о ситуации в Украине – 5 апреля 2022 года», – говорится в сообщении.

Ministry of Defence
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