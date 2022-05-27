Пентагон: Россия развернула в Украине 110 батальонно-тактических групп, но не достигла успехов

Пентагон: Россия развернула в Украине 110 батальонно-тактических групп, но не достигла успехов2
- 27.05.2022, 9:04
- 3,006
Большинство подразделений врага находятся на юге страны.
Несмотря на огромное численное преимущество, российские войска добились лишь «незначительных успехов» в войне против Украины, сообщается в публикации на сайте Минобороны США.
По данным американского военного ведомства, Россия разместила в Украине 110 оперативных батальонных тактических групп. Большинство подразделений находятся на юге страны. При этом преимущество в численности не позволило России добиться значительного прогресса на полях сражений.
В настоящее время целью россиян является отрезать от Украины часть восточных областей, бои за которые в американском Минобороны называют «тяжелыми и жестокими».
По данным ведомства, из 108 гаубиц М-777, которые страны передали Украине, 85 сейчас используются украинскими военными.