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Пентагон: Россия развернула в Украине 110 батальонно-тактических групп, но не достигла успехов

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  • 27.05.2022, 9:04
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Пентагон: Россия развернула в Украине 110 батальонно-тактических групп, но не достигла успехов

Большинство подразделений врага находятся на юге страны.

Несмотря на огромное численное преимущество, российские войска добились лишь «незначительных успехов» в войне против Украины, сообщается в публикации на сайте Минобороны США.

По данным американского военного ведомства, Россия разместила в Украине 110 оперативных батальонных тактических групп. Большинство подразделений находятся на юге страны. При этом преимущество в численности не позволило России добиться значительного прогресса на полях сражений.

В настоящее время целью россиян является отрезать от Украины часть восточных областей, бои за которые в американском Минобороны называют «тяжелыми и жестокими».

По данным ведомства, из 108 гаубиц М-777, которые страны передали Украине, 85 сейчас используются украинскими военными.

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