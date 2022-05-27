Сколько стоит отдых на Нарочи и Голубых озерах? 1 27.05.2022, 17:20

Самые привлекательные места бронируют уже за несколько месяцев до сезона.

В Беларуси почти 11 тысяч озер, но если попросить назвать самые известные, то большинство свое перечисление начнет с Нарочи. Самого большого и самого известного не только в Беларуси озера, площадь которого составляет 80 километров квадратных. Смотришь и другого берега не видишь. В общем, белорусское море. Песчаные и галечные пляжи, косы, прибрежные валы… А какие там рассветы и закаты!

Национальный парк "Нарочанский", расположенный на территории трех областей – Минской, Витебской и Гродненской. Большая часть парка находится на территории Мядельского района Минской области.

Но на территории Национального парка есть что посмотреть и где отдохнуть помимо Нарочи. Что уж тут говорить если в округе около пяти десятков озер: Мястро, Мядель, Белое, а жемчужина края – Голубые озера. Там как в сказке.

И у людей побывавших в этих краях, свои предпочтения. Кто-то будет наслаждаться просторами Нарочи, а другие сюда ни ногой – только на лесные озера. Впечатлений везде хватит.

Журналисты belarus.kp.ru выяснили, как не мимоходом посмотреть красоты, а провести полноценный отпуск.

Начнем с Национального парка, который предлагает остановится в трехзвездочном гостиничном комплексе "Нарочь" (до 113 гостей), уютной гостинице автокемпинга "Нарочь" (до 40 гостей) и 4-х, 6-и и 8-и местных гостевых домах и коттеджах.

Однокомнатный одноместный номер в отеле – 53 белорусских рубля, проживание вдвоем в двухместных номерах – от 97 до 177 рублей в зависимости от класса номера, дополнительное место – от 50 до 80 рублей.

Автокемпинг "Нарочь" расположен в живописном сосновом бору на берегу озера Нарочь в 12 км от курортного поселка Нарочь на территории более 30 гектаров. Там есть гостиница (до 40 человек), два домика на 4-6 человек каждый, туристическая стоянка – в летний период и стоянка для автодомов. Двухместный номер в отеле – 97 рублей, четырехместный – 208 рублей. Небольшой 4-местный домик обойдется в 150 рублей в сутки. (доп. место 19 руб.). Самый дешевый вариант в автокемпинге – модуль на 38 мест, там 14 номеров. Стоимость на человека - от 19 до 22 руб. Но санузел там общий, так что это вариант для одной-двух ночевок.

Два однотипных двухэтажных коттеджа деревни Антонисберг расположены в поселке Нарочь в 850 м от озера. Дома разделены на две части, не сообщаются, в каждой половине по 4 основных места (за все - 140 рублей) + 2 дополнительных (1 доп. место – 15,50) .

В других местах Парка еще есть гостевые дома на 6 мест (220 рублей, дополнительное место – 18), на 8 человек (270 рублей, допместо – 17).

На озерах есть возможность разбить палаточный лагерь на туристических стоянках. Всего - 20 благоустроенных мест: парковка, беседки, кострища, дрова, вывоз мусора. Стоимость – 7 рублей в сутки с человека (плюс курортный сбор 3,20 руб). Оплату за стоянку автомобилей не берут.

Например, стоянка Антонисберг находится на самой Нарочи, Кочерги – на озере Мястро, Струголапы – на Мяделе…

На берегу озера Нарочь есть несколько санаториев. Стоимость путевки с проживанием, питанием и лечением на одного человека в разных санаториях может отличаться чуть ли не в два раза. В одном место будет стоить около 80 рублей, в другом – 125, в третьем – 170. Тут надо смотреть на уровень санатория и предлагаемых услуг. Места свободные на июнь-июль есть не везде, с августом полегче.

Как и во всех курортных местах, вокруг озер множество местечек, в которых можно снять дом в усадьбе. Так, например двухэтажный коттедж (на 10 человек), который находится в пяти минутах ходьбы от озер Нарочь и Мястро, можно снять за 260 рублей в сутки. Типичная средняя цена для этих мест.

Одна из усадеб предлагает совсем маленькие домики, где за три места просят 100 рублей в сутки. Питание постояльцы обеспечивают сами: можете ездить в ближайшие кафе, а можете готовить дома.

В основном, сдают дома, в которых могут разместиться большие компании или несколько семей. Так выходит дешевле и веселей. Но можно, конечно, и одному снять дом за эквивалент 100 долларов. Опять-таки, звонить хозяевам и договариваться нужно заранее, лучше за месяц-два до прибытия. Спрос на дома большой и во многих местах они уже забронированы до осени.

Есть варианты остановиться в самом курортном поселке Нарочь. В 2-5 этажных домах 1-2-комнатная квартира в сутки - 70-80 рублей, 3-комнатная - 90-100 рублей.

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