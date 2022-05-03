«Рельсовых партизан» из Гомельской области признали политзаключенными 2 3.05.2022, 15:07

2,204

Что о них известно?

Правозащитники Беларуси признали политическими заключенными 11 человек, которых режим обвиняет в диверсиях на железной дороге с целью помешать передвижению военной техники РФ по территории республики и таким образом препятствовать агрессии против Украины. Среди арестованных «рельсовых партизан» есть пятеро жителей Гомельской области, сообщает «Флагшток».

Сейчас все они находятся в СИЗО-3 в Гомеле по обвинению в «акте терроризма» (ст. 289 Уголовного кодекса Беларуси). По части 2 этой статьи обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

В терроризме обвиняют двух жителей Мозыря — это 34-летний Сергей Плешкун и 44-летний Юрий Сельвич. По данным следствия, мужчины планировали уничтожать военную технику РФ при ее перемещении по территории Мозырского района. Якобы они прятали 100 «коктейлей Молотова» под мостом, намеревались разрезать рельсы и отбирать у военных оружие. За решеткой они находятся с 28 февраля.

А 4 марта задержали троих жителей Светлогорска. Тогда МВД заявило о том, что 28 февраля они совершили поджог релейного шкафа. Это произошло на станции «Жердь — Останковичи». Задержанные — 50-летний Олег Молчанов, 33-летний Дмитрий Равич и 29-летний Денис Дикун.

Речь идет о поджоге релейного шкафа сигнализации, централизации и блокирования — в итоге светофоры и стрелочные переводы на этом участке были приведены в нерабочее состояние. Перегон Останковичи — Жердь находится на линии Жлобин — Калинковичи, которая затем продолжается на Овруч (Житомирская область Украины). Линия была построена как кратчайший путь для воинских эшелонов в сторону Украины во время Первой мировой войны.

Троих мужчин также обвиняют по ч. 2 ст. 289 и содержат в СИЗО-3 в Гомеле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».